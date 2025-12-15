Declarațiile lui Rob Reiner, înainte de tragedie. Ce planuri avea regizorul
- Antonia Hendrik
- 15 decembrie 2025, 23:30
Un interviu, până acum nepublicat, dezvăluie că regretatul regizor Rob Reiner a rămas preocupat de cariera sa până în ultimele clipe. În octombrie, la doar două luni înainte de moartea subită, starul în vârstă de 78 de ani a discutat deschis despre planurile de a realiza o continuare a filmului său de succes, Spinal Tap II, informează Express.
Ultimele cuvinte sfâșietoare ale lui Rob Reiner, cu câteva săptămâni înainte de a fi găsit mort alături de soția sa
Cariera sa în regie a început în 1984, când a pus pe hârtie doar o schiță de patru pagini, fără un scenariu complet, pentru „This Is Spinal Tap”. Decenii mai târziu, această poveste despre o trupă fictivă care satirizează excesele și excentricitățile muzicienilor rock reali a revenit pe marele ecran cu „Spinal Tap II: The End Continues”.
Reflectând asupra realizării noii părți, regizorul și-a exprimat sincer temerile: „Dacă îmi place, atunci spun: Ei bine, cel puțin mie îmi place. Sper că și altora le va plăcea”.
În același timp, a recunoscut provocarea uriașă pe care și-a asumat-o: „Ce, suntem nebuni să facem încă unul? Este pur și simplu o nebunie. Ștacheta e mult prea înaltă”.
Filmul, un documentar fals despre o trupă fictivă, continuă să satirizeze atât spectacolele extravagante, cât și viața personală a rock-starurilor, păstrând spiritul umoristic și ironia care l-au consacrat.
Reuniunea legendară a trupei: improvizație și staruri în cel de-al doilea film
În cel de-al doilea film, regizorul Rob Reiner reușește să aducă pe scenă trupa originală pentru un concert de reuniune. Spiritul improvizației, care a definit primul film, rămâne prezent, alături de câteva apariții familiare și de noi figuri marcante, printre care legendele muzicii Elton John și Paul McCartney.
Primul proiect aproape că nu a văzut lumina zilei, după ce Reiner s-a lovit de multiple respingeri și eșecuri, fiindcă ideea filmului nu era suficient de clară pentru studiouri. În cele din urmă, regizorul a realizat ceea ce el însuși a numit o „prezentare nebunească” și a părăsit sala după întâlnirea cu Embassy Pictures. În mod surprinzător, studioul a ales să își asume riscul.
Reiner a mărturisit că mulți au fost uimiți de abordarea sa: „Oamenii spuneau: Nu pot să cred că primul tău film ar fi improvizat, fără scenariu. Este înfricoșător. Pentru mine, însă, a fost invers. Nu mi-era frică”.
Reiner și soția sa, Michele Singer, au fost găsiți decedați în locuința lor din Brentwood
Rob Reiner, renumit regizor și actor, cunoscut pentru rolul său ca Marty DiBergi în filmul pe care chiar l-a regizat, a lăsat o amprentă puternică în cinematografie. De-a lungul carierei, el a semnat regia unor pelicule apreciate precum Când Harry a întâlnit-o pe Sally, Prințesa mireasă și Misery, filme care au rămas în memoria publicului.
Vestea tragică a lovit comunitatea cinematografică: Reiner și soția sa, Michele Singer, au fost găsiți decedați în locuința lor din Brentwood, Los Angeles, duminică seară. Autoritățile au indicat că ambii prezentau răni ce par a fi cauzate prin înjunghiere, ceea ce sugerează o posibilă dublă omucidere.
Un reprezentant al familiei a transmis un comunicat emoționant: „Cu profundă tristețe anunțăm tragica trecere în neființă a lui Michele și Rob Reiner. Suntem îndurerați de această pierdere subită și vă rugăm să respectați intimitatea familiei în aceste momente extrem de dificile.”
