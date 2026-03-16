Zmeura de Aur 2026. A fost ales cel mai prost film al anului

Înainte de Premiile Oscar 2026, a avut loc tradiționala gală a Zmeurii de Aur („Golden Raspberry Awards”), cunoscută drept replică ironică a celor mai prestigioase distincții de la Hollywood. Evenimentul, ajuns la ediția cu numărul 46, a premiat cele mai slabe producții, interpretări și scenarii cinematografice ale anului, conform Euronews.

Marele „câștigător” al galei a fost filmul „War of the Worlds”, care a plecat acasă cu cinci trofee, inclusiv pentru categoria Cel mai prost film. Adaptarea modernă a romanului clasic de H.G. Wells, cu Ice Cube în rol principal, a fost criticată pentru scenariul slab și pentru reinterpretarea controversată a poveștii originale.

Organizatorii au considerat producția una dintre cele mai slabe ale anului, iar reacțiile publicului au fost pline de ironie și amuzament.

Filmul „War of the Worlds” a câștigat următoarele premii:

Cel mai prost film

Cel mai prost regizor – Rich Lee

Cel mai prost actor – Ice Cube

Cel mai prost scenariu – Kenny Golde și Marc Hyman

Cel mai prost remake / sequel / rip-off

Alături de această producție, remake-ul Disney „Snow White” a primit două premii pentru interpretările CGI ale piticilor:

Cel mai prost actor în rol secundar – toți cei șapte pitici generați pe calculator

Cel mai prost cuplu pe ecran – tot cei șapte pitici

Premiul pentru cea mai proastă actriță a mers la Rebel Wilson pentru rolul din comedia de acțiune „Bride Hard”, iar categoria cea mai proastă actriță în rol secundar a fost câștigată de Scarlet Rose Stallone, fiica actorului Sylvester Stallone, pentru rolul din filmul „Gunslingers”.

Un moment pozitiv al galei a fost acordarea Redeemer Award actriței Kate Hudson, recunoscută pentru revenirea sa apreciată de critici în filmul „Song Sung Blue”. Distincția onorează artiști care, după ce au fost anterior nominalizați sau premiați la Zmeura de Aur, au reușit să ofere interpretări remarcabile.