Împărțirea bunurilor după divorț se face în funcție de regimul matrimonial ales de soți și de contribuția fiecăruia la dobândirea averii comune. Codul Civil stabilește ce bunuri intră la partaj, care rămân în proprietatea exclusivă a unuia dintre soți și în ce condiții poate fi modificată cota de participare la bunurile dobândite în timpul căsătoriei.

În România, dacă soții nu au încheiat o convenție matrimonială prin care să aleagă un alt regim, se aplică regimul comunității legale. Potrivit articolelor 339 și 340 din Codul Civil, bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt, în principiu, comune, în timp ce anumite categorii debunuri sunt considerate proprietate personală și nu se împart la divorț.

Articolul 339 din Codul Civil prevede că bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul regimului comunității legale sunt bunuri comune în devălmășie. Regula se aplică indiferent dacă bunul a fost cumpărat pe numele unuia sau al ambilor soți.

În această categorie pot intra locuințele, terenurile, autoturismele, economiile și alte bunuri achiziționate în timpul căsătoriei din venituri comune. De asemenea, veniturile din muncă și cele asimilate acestora sunt considerate bunuri comune în condițiile prevăzute de articolul 341.

Prin urmare, faptul că un apartament sau o mașină figurează în documente pe numele unui singur soț nu înseamnă automat că acesta este proprietarul exclusiv. Contează momentul dobândirii bunului și regimul matrimonial aplicabil.

Articolul 340 din Codul Civil stabilește categoriile de bunuri proprii, care nu intră în masa bunurilor comune supuse partajului.

Printre acestea se numără:

Bunurile moștenite: proprietățile și valorile primite prin moștenire legală sau testamentară rămân ale soțului care le-a dobândit.

Bunurile primite prin donație: acestea sunt bunuri proprii, cu excepția situației în care persoana care face donația precizează expres că bunul va fi comun.

Obiectele de uz personal: hainele și alte obiecte destinate utilizării personale nu se împart.

Bunurile necesare exercitării profesiei: echipamentele și instrumentele folosite în activitatea profesională sunt, în principiu, bunuri proprii, cu excepția celor care reprezintă elemente ale unui fond de comerț comun.

Drepturile de proprietate intelectuală: drepturile patrimoniale asupra creațiilor unui soț și asupra semnelor distinctive înregistrate de acesta rămân proprii.

Premiile și recompensele: bunurile dobândite cu acest titlu, precum și anumite manuscrise, proiecte artistice sau de invenții, sunt considerate bunuri proprii.

Despăgubirile și indemnizațiile de asigurare: sumele primite pentru prejudicii materiale sau morale aduse unuia dintre soți nu se împart.

Bunurile care înlocuiesc o proprietate personală: dacă un bun propriu este vândut, iar cu banii obținuți este cumpărat un alt bun, acesta poate păstra caracterul de bun propriu, dacă proveniența fondurilor poate fi demonstrată.

Fructele bunurilor proprii: veniturile produse de bunurile care aparțin exclusiv unuia dintre soți sunt incluse, de asemenea, în categoria bunurilor proprii, potrivit legii.

Bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei rămân, la rândul lor, proprietatea soțului care le deținea. Acestea nu sunt bunuri comune în regimul comunității legale, deoarece nu au fost dobândite în timpul acestuia.

Una dintre cele mai importante reguli privind partajul este prevăzută de articolul 357 din Codul Civil. Legea stabilește că, înainte de împărțirea bunurilor comune, trebuie determinată contribuția fiecărui soț atât la dobândirea acestora, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune.

Codul Civil instituie prezumția unei contribuții egale. Astfel, în lipsa unor dovezi contrare, se consideră că fiecare dintre soți a contribuit în aceeași măsură la formarea patrimoniului comun.

Această regulă nu înseamnă însă că împărțirea trebuie făcută obligatoriu în cote egale. Dacă unul dintre soți demonstrează că a avut o contribuție mai mare la dobândirea bunurilor sau la achitarea obligațiilor comune, instanța poate stabili cote diferite.

Contribuția nu se rezumă întotdeauna la veniturile încasate. În funcție de situație, pot fi analizate și alte elemente relevante pentru dobândirea bunurilor și îndeplinirea obligațiilor familiei.

Partajul nu vizează exclusiv bunurile, ci și regularizarea datoriilor. Articolul 357 prevede expres că, în cadrul lichidării comunității, se împart bunurile comune și se reglementează obligațiile financiare ale soților.

În cazul unui credit contractat în timpul căsătoriei, trebuie analizate natura împrumutului, scopul pentru care au fost folosiți banii și obligațiile asumate de fiecare soț. Nu orice datorie contractată individual devine automat o datorie comună.

De asemenea, împărțirea unui imobil asupra căruia există un credit ipotecar nu modifică automat contractul încheiat cu banca. Eventuala schimbare a debitorilor sau eliberarea unuia dintre soți din obligațiile față de creditor presupune respectarea condițiilor contractuale și, după caz, acordul băncii.

Foștii soți pot stabili împărțirea bunurilor prin acord, încheind un act autentic notarial. Dacă nu ajung la o înțelegere, partajul poate fi solicitat în instanță.

Potrivit articolului 355 din Codul Civil, lichidarea regimului comunității se realizează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial. Articolul 356 precizează că, după desfacerea căsătoriei, foștii soți rămân coproprietari în devălmășie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotelor care revin fiecăruia.

Partajul nu trebuie neapărat să aibă loc în același timp cu divorțul. Foștii soți pot divorța și pot soluționa ulterior problema patrimoniului comun.

Codul Civil protejează atât drepturile fiecărui soț asupra bunurilor proprii, cât și dreptul acestuia la o parte din patrimoniul comun. Cota de participare se stabilește în funcție de contribuția la dobândirea bunurilor și la îndeplinirea obligațiilor comune, legea prezumând inițial o contribuție egală.

Înainte de începerea partajului, este utilă identificarea regimului matrimonial, a bunurilor dobândite înainte și în timpul căsătoriei, precum și a documentelor care pot demonstra proveniența banilor. Aceste elemente pot influența direct modul în care se stabilește împărțirea averii.