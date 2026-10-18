 Horoscopul lui Dom Profesor,  19 octombrie 2026

19 octombrie

Pe 19 octombrie s-au născut Auguste Lumiere, John Lithgow, Miguel Angel Asturias, Dumitru Almaş, Simion Mehedinţi.

O conjunctură astrală complicată, zilele acestea. În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Proorocul Ioil, Uar, Felix, Eusebiu, Cleopatra şi Ioan de la Rila.

În „Kalendar” ultima zi de Lucini.

Am fost întrebat de unii dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, de ce amintesc unele personalităţi născute în ziua respectivă. Pentru că, este răspunsul meu, făcând parte din aceeaşi zodie, fiind născuţi în aceeaşi zi, au cel puţin o caracteristică în comun.

De exemplu, pe 19 octombrie s-au născut părintele cinematografului, un actor foarte bun, un laureat al Premiului Nobel pentru literatură, un scriitor care nu a primit premiile care i se cuveneau şi un geograf de excepţie. Ei bine, ce au avut în comun aceşti oameni?

Pe cei menţionaţi îi caracterizează, au în comun, o vedere de ansamblu, o imaginaţie, s-ar putea spune, volumică. Ei „văd” în spaţiu, au o ciudată perspectivă a realităţii. Altfel, sunt oameni aproape modeşti, normali şi la locul lor, amatori de lucruri frumoase şi de armonie, cum le stă bine Balanţelor, dar diferiţi în gusturi, alegeri şi carieră.

Care este criteriul după care aleg cele câteva personalităţi zilnice? Pe unii i-am cunoscut şi le-am făcut horoscopul, alţii îmi plac. Şi nu în ultimul rând vreau să demonstrez câte personalităţi de excepţie, în mai toate domeniile de activitate, avem şi am avut, noi, românii.

Cu toate că mai mulţi dintre domniile voastre au solicitat să precizez pentru fiecare personalitate cine este şi ce a făcut, aş dori să las cititorilor plăcerea descoperirii. Astrologia este şi educativă.

Pe 19 octombrie este ultima zi din cele trei zile în care se sărbătoresc Lupii, Lucinii, după numele Apostolului Luca, Luciu.

Lupii de Foc, în cursul anului, iau numele sfinţilor creştini. Lucini, Filipii... Ca să se arate puterea Lupilor, aidoma cu sfinţii. Legenda spune că Lupul Şchiop este şi avatarul Sfântului Andrei al României, nu numai întruchiparea în vis şi aievea a marelui rege Dromichete.

Şi, ca să repetăm: ascendentul nu este mai important decât zodia, zodiile nu sunt constelaţiile, se scrie şi citeşte Pluton, nu Pluto, astrologia karmică nu are ce căuta aici, în Europa, horoscopul pe zodii este orientativ şi dă sfaturi, ţinând cont de imaginare, posibile, direcţii de dezvoltare a viitorului, nu "ghiceşte" viitorul!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi nu încetez să-mi împărtăşesc cu domniile voastre gândurile mele. Cu titlu de anecdotă o să vă spun ce mi-a scris unul dintre lupi. Poate padawan, sau hobbit? „Dom’ profesor, gândiţi cu capul dvs! Ce crimă, e periculos în ziua de astăzi! Nu vedeţi că aţi rămas singur, dacă nu, printre puţinii care mai gândesc cu capul lor, sau mai precis, de capul lor!”

Anecdotic, sau nu, o să fiţi surprinşi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi de câţi de mulţi sunt cei care gândesc, în România. Dar nu o fac la televizor!

Bun, în ultimul timp mă uit, aici, în România, mă uit în lumea largă. A apărut o nouă modă. Să interzici! În 1968, în mişcarea hippy, era o lozincă care mi-a plăcut: „Este interzis, să interzici!” Generaţia mea a fost marcată de mişcarea hippy. Chiar şi aici, în România. Acum se interzice orice. Să fumezi, să ai motor diesel, să opreşti în dublu, să laşi căţelul liber, să scrii pe pereţi, să spui bancuri cu evrei, să vorbeşti despre legionari, să saluţi ca romanii, să cânţi „Deutschland Über Alles” sau „Tinereţe legionară” (mie îmi place „Panzerlied” pe care îl fredonez mereu), să vorbeşti de rău o canalie, să conteşti holocaustul, să-ţi pictezi svastici pe motocicletă, să spui că musulmanii sunt nişte lifte păgâne spurcate, (bine că a spus-o boierul Djuvara, Dumnezeu să-l odihnească), să, să, să... Sunt mai mult de 500 de interziceri!

În decursul istoriei, mai multe simboluri au fost asimilate cu filosofia unor popoare, sau grupuri, care au pierdut. De exemplu svastika nazistă. Dacă nemţii nu pierdeau războiul, ci îl câştigau, ar fi fost svastici peste tot. De fapt este un simbol foarte vechi, simbol solar, întâlnit la multe popoare din antichitate, la indieni în primul rând. Dacă aţi fost în Sfânta Sofia, nu se poate să nu fi văzut tavanul din pronaos, tot acoperit de svastici.

Nu putem să mergem cu interzisul în ritmul acesta! În curând o să ne înţelegem prin semne, pentru că toate vorbele şi simbolurile o să fie interzise, pentru că nu sunt politic corect! Este în „Cercul mincinoşilor” a lui Jean-Claude Carrière, o nuvelă scurtă, numită „Neguţătorul de cuvinte” din care îmi permit un scurt citat, sper că nu este interzis: „ Apropiindu-se sfârşitul secolului XX, negustorul de cuvinte a înţeles că lupta era pierdută, iar ceea ce fusese temeiul vieţii lui urma să dispară. Oricât de incredibil i se părea, omenirea se mulţumea cu un vocabular sărăcit.”

În lumea în care am crescut era interzis să interzici, pentru că exista autocenzura modului de viaţă mic burghez. Totul mergea strună, regulile se ştiau, nu existau scandaluri, certuri în familie, iar dacă cineva dorea să calce strâmb, o făcea incognito, în afara şi fără ştirea familiei şi a prietenilor. Fără ştirea nimănui, de fapt! Așa a fost în familia mea, nu dau socoteală pentru alții.

Haideţi, că mă doare capul şi trebuie să iau Tylenol, mă pregătesc să mă uit cu luneta Gina pe cer, să văd ce mai fac dragele mele stele, planete, nebuloase, galaxii etc. Au ele graiul lor, iar un astrolog adevărat nu poate fi decât cel care observă Cosmosul şi intră în dialog cu el. Cosmosul, ca reprezentare locală a lui Dumnezeu! După cum orice om cu mintea la el știe că, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 octombrie 2026

Nu-ţi fie teamă, astăzi nu sunt de aşteptat schimbări majore! Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă proprii zodiei tale. Gospodăreşte bine banii şi gândeşte-te la iarnă! Cu tact şi calm poţi evita gafele şi discuţiile în contradictoriu. Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri.

TAUR

Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc lipsa de energie provocată de oboseala cronică. Astăzi trebuie să fii taur, nu bou! Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumită pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de aer sau pământ, te va ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste. Sănătatea este bună, trebuie să eviţi curentul, frigul şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate.

Norocul îţi surâde astăzi şi în toată săptămâna, de fapt. Ai o mare dorinţă de lucruri bune şi oameni interesanţi. Azi cultivă arta echilibrului, dacă spiritul este bucuros şi corpul e sănătos! Problema care te obsedeaza este cea a statului social. De fapt, nu vrei sa recunoşti că lipsa acuta a banilor te face mizantrop. Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentatia. Cu toată vremea friguroasă în special dimineaţa şi seara, doreşti să pleci într-o vizită pe la magazine, completări după consumul din weekend, vizită care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, dar nici că destinul tau este teribil. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi!

RAC

Trebuie să acorzi mai multă atenţie vieţii de familie, sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărăturile de luni, de completare după consumul din weekend. Limitează cheltuielile! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treile decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza timpului capricios. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate, dacă pleci pe la magazine. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile toamnei în răcire. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec!

Dimineaţa, o vorbă, un mesaj, sau o veste pe reţea iţi aduce o oportunitate, ceea ce îţi confirmă intuiţia. Seara este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Iţi poţi exercita liberul arbitru luând o decizie. Dar orice ai face, nu îţi place! Este ceea ce se numeşte o fundătură sentimentală sau profesională. Evită astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Conjunctura îţi amplifică intuiţia, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Evită împrumuturile de bani. La acest început de săptămână poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, chiar scurte deplasări. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare.

FECIOARĂ

Contrar obiceiului, astăzi nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul. Conjunctura astrelor indică o întreaga telenovelă. Adică o zi amuzantă cu intrigi, comploturi şi lovituri de teatru, surprize şi ambuscade. Atenţie mare ce rol vrei sa joci! După profilul zodiacal ar trebui să iei rolul doctorului. Nu, nu al doctorului House, acela este prea dur pentru nevoia de armonie şi grijă faţă de alţii care te caracterizează. O zi bună şi productivă pentru Feciora sentimentală din tine. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea, sau la un ceai şi faci planuri pentru viitor!

Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Primeşti o veste sau te întalneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteşte despre o cunoştiinţă comună, care te poate ajuta foarte mult! Planeta Venus, protectoarea zodiei, bine aspectată, îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Pentru nativii din ultima parte a zodiei, ziua de astăzi este favorabilă pentru călătorii scurte şi „prietenii de tren”. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele native din zodia Cumpenei. O stea fixă malefică face ca starea sănătăţii pentru un procent dintre Balanţe din ultimul decan să nu fie perfectă; dar, nimic important: guturai, viroze, reumatisme, dureri de spate, tot felul de junghiuri care să-ţi amintească că trăieşti!

SCORPION

Dimineaţa ai un prilej bun sa pui la punct unele probleme de serviciu, muncă, unde activezi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Poţi afla veşti importante despre nunţi şi botezuri! Totuşi, astăzi magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Poți avea caştig de cauză daca poţi adauga şi un zâmbet şi formula: “te rog frumos”! Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă, te vei pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând.

Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune. Nu se ştie de ce, poate din cauze obscure ale conjuncturii astrale, sau pur şi simplu pentru că simţi acest lucru – ei bine, învăţătura devine din nou importantă pentru tine. Fie că este vorba despre o limbă străină, sau un club de dans. Destinul te împinge să înveţi ceva nou!

Eşti foarte zâmbitor, dar pari şi puţin cam distrat. La început de săptămână ţi-ai propus o multime de scopuri de atins şi lucruri de facut. Timpul pare că nu mai ajunge, aşa că grăbeşte-te! De mai multă vreme doreai un grad mai mare de libertate materială pe care stelele te sprijina să-l obţii prin hărnicie şi cu puţin noroc. Poate este vorba de un câştig neaşteptat, poate o bursă în străinătate, poate un al doilea serviciu – ceea ce pe vremurile astea grele este un prilej de bucurie. Conjunctura te descureajează să faci tratamente medicale, operaţii sau chiar să faci o injecţie. Pur şi simplu astăzi îţi este frică! Totuşi, aminteşte-ţi că nu suntem în Evul Mediu sau în Egiptul Antic şi stăpâneşte-ţi teama viscerală şi fără motiv. Zâmbeşte, chiar dacă vine cu acul să te înţepe! Seringă sau acupunctură? Ce alegi?

Începutul săptămânii îţi aduce noi întrebări, noi răspunsuri. Încerci, cu greutate, să-ţi găseşti drumul tău în viaţă, munceşti din greu, dar ai nevoie şi de… altceva! Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează. Cu zodia slab aspectată, fie te plictiseşti teribil, fie te enerveza lipsa evenimentelor notabile şi mediocritatea relaţiilor tale. Astăzi nu trebuie să cheltuieşti nimic. Pagubă curată.

Mai bine aruncă cu banii pe fereastră sau taie cardul cu foarfeca, este acelaşi lucru. Totuşi, viaţa pare frumoasă. Nu se întâmplă nimic, deci nu se întâmplă nimic rău! Normalitatea este uneori plată. Chiar astăzi, luni, început de săptămână de lucru, dacă cauţi un loc de muncă, sau un salariu mai bun, trebuie să insişti. Nu că ar fi o ofertă grozavă, mergem spre o nouă criză, sau nu am ieşit din cea veche, dar un procent dintre Capricorni pot să aibă noroc. Şi norocul nu are reguli, sau mod de întrebuinţare. Ai noroc şi gata!

Eroarea este omenească. Dacă ai greşit cu ceva, ai uitat, sau nu ai făcut, cere-ţi scuze şi îndreaptă lucrurile. Aşa te poţi bucura de bun renume şi de preţuirea şi suportul celor dragi! O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru tine familia este mereu importantă, trecutul te sprijină şi te motivează.

Este vremea muzeelor şi a volumelor prăfuite, a anticariatelor şi a descoperirilor. Pentru că aceste locuri conţin adevăratele valori, verificate de istorie şi în această lume nesigură zodia ta are nevoie de repere sigure, solide. Bun, cred că muzeele sunt închise lunea. Dar, lasă totul în urma ta spune configuraţia planetelor, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă de a fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Începe de astăzi, de luni, de ce nu!

Raporturi foarte bune cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc şi apă. Sănătatea este bună şi nici banii nu te îngrijorează! Pe seară, relaxează-te! Amână tot, mai ales daca privesc serviciul, relatiile de parteneriat in afaceri. Un umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. O schimbare este necesară, dar nu trebuie să te grăbeşti. Timpul rezolvă toate neplăcerile. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile ei. În privinţa legăturilor romantice în această perioadă trebuie doar să alegi. Poţi să o faci şi cu ochii închişi! Tot aia este...