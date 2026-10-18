Senatorul Daniel Zamfir i-a răspuns lui Ilie Bolojan după criticile liderului liberal la adresa reprezentanților PSD. Întrebat despre faptul că fostului premier îi displace componența echipei social-democrate, senatorul a declarat că nu se aștepta să primească aprecieri din partea acestuia.

„Mie mi-a displăcut foarte tare felul în care domnia sa a condus România”, a declarat Zamfir duminică seară, la Digi24.

Liderul senatorilor PSD a susținut că declarațiile recente ale lui Ilie Bolojan sunt diferite de aprecierile făcute anterior despre activitatea unor miniștri social-democrați.

Referindu-se la acele aprecieri, Zamfir a afirmat: „Deși de foarte multe ori a spus că este satisfăcut de prestația domniilor lor în guvern”.

Senatorul l-a menționat și pe Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD al Sănătății, criticat de Bolojan.

„Acum aflăm de la domnul Bolojan cât de rău a fost domnul Rogobete”, a spus Zamfir.

În timpul grevei din spitale din această vară, Ilie Bolojan îl numise pe Rogobete „unul dintre piromanii” acesteia.

Senatorul PSD a vorbit și despre importanța învestirii Cabinetului propus de Luca Niculescu. Potrivit acestuia, populația așteaptă instalarea unui Executiv care să se ocupe de problemele ce nu mai pot fi amânate.

Zamfir a declarat că noul Guvern are „niște urgențe care nu mai pot fi amânate”.

Social-democratul a susținut că aceste probleme ar fi reprezentat motivul pentru care Ilie Bolojan a dorit să părăsească funcția de premier în actualul moment politic.

În opinia sa, fostul șef al Executivului ar fi încercat „să scape” de responsabilitatea gestionării situației, astfel încât problemele existente „să nu se rostogolească mai mult decât e cazul”.

Întrebat dacă regretă plecarea lui Bolojan de la conducerea Guvernului, Daniel Zamfir a răspuns că social-democrații ar fi preferat ca schimbarea să se producă mai rapid.

Potrivit senatorului, PSD și-ar fi dorit ca acesta să plece „cu mult mai repede”.

Zamfir a afirmat că perioada de interimat ar fi putut fi mai scurtă dacă Bolojan ar fi acceptat, imediat după moțiune, una dintre variantele de guvernare discutate atunci.

Social-democratul a menționat posibilitatea instalării unui Cabinet tehnocrat sau a desemnării unui alt premier din partea PNL.

În aceste condiții, „poate că n-ar fi ajuns cu atâtea luni de zile pe perioadă de interimat”, a spus senatorul PSD.

Daniel Zamfir este senator PSD de București și conduce grupul social-democrat din Senat.

Acesta se numără printre persoanele propuse pentru viitorul Guvern condus de Luca Niculescu, urmând să fie audiat pentru funcția de ministru al Economiei. Potrivit calendarului parlamentar, audierile candidaților pentru funcțiile ministeriale vor avea loc luni, 19 octombrie, și marți, 20 octombrie.

Votul de învestitură este programat marți, de la ora 14:00, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.