Politica

Calendarul audierilor miniștrilor propuși de Luca Niculescu. Miniștrii, chemați în fața comisiilor luni și marți

Calendarul audierilor miniștrilor propuși de Luca Niculescu. Miniștrii, chemați în fața comisiilor luni și marțiParlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit joi seară, 15 octombrie, programul audierilor miniștrilor propuși de premierul desemnat Luca Niculescu. Candidații vor fi audiați luni, 19 octombrie, și marți, 20 octombrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Votul pentru învestirea noului Guvern este programat marți, de la ora 14:00.

Parlamentul va decide marți, 20 octombrie, dacă acordă votul de încredere Guvernului condus de Luca Niculescu. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului va începe la ora 14:00, după încheierea audierilor miniștrilor propuși.

Calendarul a fost aprobat joi seară de Birourile permanente reunite ale celor două Camere, după depunerea listei miniștrilor și a programului de guvernare.

Audierile vor începe luni, la ora 12:00, cu Florin Barbu, propus pentru Ministerul Agriculturii, și vor continua până la ora 20:00. Marți, primul candidat programat este Radu Marinescu, pentru Ministerul Justiției, iar ultimul este Alexandru Rogobete, pentru Ministerul Sănătății.

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Calendarul audierilor miniștrilor propuși de Luca Niculescu

Potrivit calendarului oficial al audierilor, candidații vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, în format hibrid, cu participare fizică și online.

Luni, 19 octombrie 2026

  • 12:00–13:00 – Florin-Ionuț Barbu, propus pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  • 12:30–13:30 – Marcel-Alexandru Stoica, propus pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

  • 13:00–14:00 – Dumitru Chisăliță, propus pentru Ministerul Energiei.

  • 13:30–14:30 – Ștefan-Radu Oprea, propus pentru Ministerul Apărării Naționale.

  • 14:00–15:00 – Daniel-Cătălin Zamfir, propus pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

  • 15:00–16:00 – Costinel-Bogdan Dumitru, propus ca ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

  • 15:30–16:30 – Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul Finanțelor.

  • 16:00–17:00 – Valentin-Sorin Costreie, propus pentru Ministerul Educației și Cercetării.

  • 17:00–18:00 – Sorin-Gabriel Ionescu, propus ca ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar.

  • 17:30–18:30 – Marian Neacșu, propus ca viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne.

  • 18:00–19:00 – Ștefan-Ovidiu Popa, propus pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

  • 18:30–19:30 – Natalia-Elena Intotero, propusă pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

  • 19:00–20:00 – Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan, propusă pentru Ministerul Culturii.

Marți, 20 octombrie 2026

  • 09:00–10:00 – Radu Marinescu, propus pentru Ministerul Justiției.

  • 09:30–10:30 – Alexandru-Mihai Ghigiu, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

  • 10:00–11:00 – Sebastian-Dănuț Neculăescu, propus pentru Ministerul Afacerilor Externe.

  • 10:30–11:30 – Petre Florin Manole, propus pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

  • 11:00–12:00 – Alexandru-Florin Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății.

Orele și portofoliile sunt preluate din documentul oficial al Parlamentului. Unele audieri se desfășoară în paralel.

guvernul Romaniei

guvernul Romaniei / sursa foto: dreamstime.com

Cum se va desfășura votul pentru învestirea Guvernului Niculescu

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată marți, 20 octombrie, începând cu ora 14:00.

Birourile permanente reunite au stabilit și timpul alocat dezbaterilor. Premierul desemnat, Luca Niculescu, va avea la dispoziție 30 de minute, pe care le va putea folosi la începutul și la finalul discuțiilor din plen.

Pentru intervențiile grupurilor parlamentare, timpul a fost calculat în funcție de numărul deputaților și senatorilor, câte cinci secunde pentru fiecare parlamentar. În această repartizare sunt luați în calcul și parlamentarii neafiliați.

PSD beneficiază de cel mai mare interval pentru dezbateri, respectiv 11 minute. Urmează AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri parlamentare.

Guvernul Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire

Pentru a primi votul de încredere al Parlamentului, Guvernul propus de Luca Niculescu trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi.

În cazul în care Cabinetul nu obține sprijinul necesar, procedura de învestire nu va fi finalizată.

Președintele Nicușor Dan nu a exclus posibilitatea dizolvării Parlamentului și a organizării unor alegeri anticipate, în situația în care încercările de formare a unui nou Guvern nu vor avea succes.

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