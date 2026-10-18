Bilanț îngrijorător privind traficul de persoane. În România au fost identificate 430 de victime ale traficului de persoane în primele șase luni din 2026, cu 32% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate duminică, 18 octombrie, de deputata PSD Diana Tușa, președinta Comisiei parlamentare pentru combaterea traficului de persoane, într-un mesaj publicat pe Facebook. Parlamentara a prezentat și modificările legislative adoptate pentru protejarea victimelor și sancționarea exploatării sexuale.

Deputata PSD a atras atenția asupra numărului ridicat de cetățeni români identificați drept victime ale traficului de persoane la nivelul Uniunii Europene. Potrivit informațiilor prezentate, între 2013 și 2023, românii au reprezentat cel mai numeros grup de victime cu cetățenie europeană înregistrat în statele membre.

„În perioada 2013–2023, cetățenii români au reprezentat cel mai numeros grup de victime de cetățenie UE înregistrat la nivelul Uniunii Europene: peste 12.000 de persoane. România rămâne predominant o țară de origine pentru victimele traficului de persoane. Pe de altă parte, România este și una dintre țările care luptă activ împotriva acestui fenomen. În 2023 și în 2024, România a deschis la Eurojust cel mai mare număr de cazuri de trafic de persoane. Sunt cele mai multe dosare de cooperare judiciară transnațională”, a scris deputata PSD pe Facebook.

Parlamentara a prezentat și evoluția numărului de victime identificate în ultimii ani, datele indicând o creștere de la un an la altul.

„În România au fost identificate 451 de victime în 2023, 610 în 2024 și 707 în 2025. În primele șase luni din 2026 au fost identificate deja 430 de victime, cu 32% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025”.

Diana Tușa a prezentat și modificările legislative introduse pentru sancționarea traficului de persoane, cu accent asupra exploatării sexuale.

Una dintre schimbări a fost adoptată prin Legea nr. 269/2024, care a modificat reglementările referitoare la determinarea unei persoane să practice prostituția prin constrângere, înșelăciune, abuz de autoritate sau exploatarea unei situații de vulnerabilitate. Deputata a explicat că această conduită este sancționată în cadrul infracțiunii de trafic de persoane.

„Prin Legea nr. 269/2024 am modificat legislația astfel încât determinarea unei persoane să înceapă sau să continue practicarea prostituției prin constrângere, inducere în eroare, abuz de autoritate sau profitând de vulnerabilitatea sa să fie sancționată în cadrul infracțiunii de trafic de persoane. În 2025, 565 dintre cele 707 victime identificate au fost victime ale exploatării sexuale, aproximativ 80% din total”, a explicat deputata PSD.

Astfel, potrivit datelor prezentate de parlamentară, exploatarea sexuală a reprezentat cea mai mare parte a cazurilor identificate anul trecut.

O altă măsură prezentată de Diana Tușa privește sprijinul juridic acordat persoanelor care au fost victime ale traficului de persoane sau ale altor infracțiuni grave. Prin Legea nr. 272/2024, acestea pot beneficia de asistență juridică gratuită, finanțată de stat.

Parlamentara a afirmat că măsura permite victimelor să fie reprezentate de avocați aleși de ele, nu doar de apărători desemnați din oficiu.

„Am făcut și pași pentru ca o victimă să nu mai fie singură în fața sistemului. Prin Legea nr. 272/2024, victimele traficului de persoane și ale altor infracțiuni grave au acces la asistență juridică gratuită asigurată de stat. Nu vorbim despre avocații din oficiu, ci de cei aleși de victimă”, a mai afirmat Diana Tușa.

Deputata PSD s-a referit și la Legea nr. 201/2026, promulgată pe 14 octombrie de președintele Nicușor Dan și intrată în vigoare.

Potrivit explicațiilor sale, noile prevederi penale includ explicit materialele care prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor și sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Codul penal vorbește acum despre „materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”, iar noua reglementare acoperă explicit inclusiv materialele generate cu inteligență artificială. Pentru producerea acestor materiale, pedeapsa poate ajunge la 16 ani de închisoare. Iar, dacă copilul a fost abuzat și fizic, nu doar online, pedeapsa crește și mai mult”, a punctat ea.

Modificările legislative au fost prezentate de Diana Tușa în cadrul mesajului dedicat combaterii traficului de persoane și protejării victimelor.

La finalul postării, președinta Comisiei parlamentare pentru combaterea traficului de persoane a vorbit despre necesitatea continuării măsurilor de sprijin pentru persoanele afectate.

Deputata a afirmat că adoptarea legilor trebuie urmată de aplicarea lor și de asigurarea protecției victimelor.

„Astăzi, de Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane, mesajul meu este simplu. Lupta împotriva traficului de persoane nu se termină când se votează o lege. Se termină când fiecare victimă găsește drumul spre siguranță și când fiecare copil poate crește liber, fără frică. Până atunci, nu renunțăm”, a conchis deputata PSD.