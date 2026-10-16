Politica

Declarații de ultimă oră ale președintelui Nicușor Dan. Ce șanse are noul Guvern propus de Luca Niculescu să fie învestit

Declarații de ultimă oră ale președintelui Nicușor Dan. Ce șanse are noul Guvern propus de Luca Niculescu să fie învestitNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a oferit vineri seară detalii cruciale cu privire la viitorul politic al țării și la șansele de formare a noului Executiv. Șeful statului s-a arătat optimist cu privire la echipa guvernamentală propusă de Luca Niculescu, subliniind că există premise solide ca noul cabinet să primească votul de încredere în Parlament.

Optiunilile politice și negocierile din ultimele zile pare că au ajuns la un punct de echilibru, ceea ce oferă perspective favorabile pentru stabilitatea guvernamentală.

Declarații de ultimă oră ale președintelui Nicușor Dan. Ce șanse are noul Guvern propus de Luca Niculescu să fie învestit

Șeful statului a punctat importanța înțelegerilor dintre prim-ministrul desemnat și formațiunile politice care susțin viitoarea guvernare. În opinia președintelui, aceste înțelegeri sunt esențiale pentru perioada dificilă pe care o traversează țara.

„Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru şi partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie, pentru rectificare, care e urgenţa, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să-l trecem prin Parlament anul acesta şi pe chestiuni de bun-simţ care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă din momentul ăsta. Este o aşteptare pe care românii au avut-o şi eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aş bucura ca ea să fi devenit realitate acum 4 luni”, a declarat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan.

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Luca Niculescu și Nicușor Dan

Luca Niculescu și Nicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Rectificarea bugetară și bugetul pe anul viitor, urgențele momentului

Principalele priorități ale noii formule de guvernare vizează măsuri economice urgente. Adoptarea rectificării bugetare reprezintă primul pas pe care Executivul va trebui să îl facă imediat după preluarea mandatului.

De asemenea, calendarul politic prevede trecerea prin Parlament a bugetului de stat pentru anul viitor până la finalul acestui an, un demers crucial pentru asigurarea predictibilității economice și financiare a țării.

Pregătiri pentru învestire în Parlament

Premierul desemnat a prezentat, în ultimele zile, principalele direcții ale programului de guvernare. Printre obiectivele anunțate se numără măsurile pentru relansarea economiei, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea persoanelor afectate de creșterea prețurilor.

Luca Niculescu a declarat că viitorul Executiv intenționează să identifice soluții pentru majorarea veniturilor, acordând prioritate pensionarilor care primesc pensii mici. Într-o intervenție televizată din 9 octombrie, premierul desemnat a vorbit și despre posibilitatea indexării pensiilor în 2027. Acesta nu a prezentat însă procentul unei eventuale majorări.

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