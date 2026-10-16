România continuă să ocupe prima poziție în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea prețurilor de consum. Datele publicate de către Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) indică o rată anuală a inflației de 6,5% pentru țara noastră în luna septembrie. Această valoare se plasează la o distanță semnificativă față de media înregistrată la nivelul întregului bloc comunitar, unde indicatorul s-a oprit la nivelul de 3,8%.

Clasamentul european al scumpirilor este completat pe primele locuri de Lituania, unde indicatorul a atins nivelul de 6,1%, și de Bulgaria, cu o rată a inflației de 5,6%. La polul opus al clasamentului european se află țări din nordul și centrul continentului, unde creșterile de prețuri s-au menținut la niveluri extrem de scăzute, oscilând între 1% și 2,1%.

Ierarhia privind creșterea prețurilor la nivelul Uniunii Europene este confirmată oficial de datele transmise de la Bruxelles.

„Cea mai scăzută rată anuală a fost înregistrată în Suedia (1,0%), Ungaria şi Danemarca (ambele 2,1%). Cele mai mai mari rate anuale au fost consemnate în România (6,5%), Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,6%)”

Dinamica din ultimele luni arată o accentuare a presiunilor inflaționiste. În luna august, rata anuală a inflației în România se stabilizase la valoarea de 6,3%, în timp ce media la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene era de 3,2%.

Analiza comparativă a datelor recente arată o tendință generalizată de scumpire la nivelul continentului. Raportat la luna august 2026, evoluția din septembrie indică o scădere a ratei anuale a inflației într-o singură țară din blocul comunitar. În alte trei state membre situația s-a menținut stabilă, în timp ce un număr de 23 de țări au raportat majorări ale ratei anuale.

Tendința de creștere s-a reflectat și în ansamblul economiei europene. În luna septembrie, rata anuală a inflației în zona euro a urcat la 3,8%, comparativ cu 3,2% cât se înregistra în luna august și față de 2,2% în aceeași perioadă a anului precedent. Situația din Uniunea Europeană indică exact aceeași medie de 3,8% pentru luna septembrie 2026, în urcare de la 3,2% în august și de la 2,6% în urmă cu un an.

Principalii factori care au alimentat creșterile de prețuri în zona euro au fost analizați în detaliu de specialiștii europeni. Prețurile la energie au avut cel mai puternic impact pozitiv asupra indicatorului general, aducând o contribuție de 1,71 puncte procentuale. Sectorul serviciilor a contribuit la rândul său cu 1,52 puncte procentuale. Impactul bunurilor industriale neenergetice a fost de 0,29 puncte procentuale, în timp ce segmentul alimentelor, alcoolului, tutunului și al altor produse conexe a adăugat 0,25 puncte procentuale la rata generală.