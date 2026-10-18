George Simion, liderul AUR, a anunțat că partidul nu va vota Guvernul Niculescu, indiferent de poziția celorlalte formațiuni. Acesta a respins criticile la adresa sa și a partidului, a făcut referire la Călin Georgescu și a cerut anchete rapide și probe în cazul lui Marius Lulea și în celelalte situații pe care le-a descris drept grave.

„Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Și, pentru cei care încă nu au înțeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu”, a scris George Simion.

Liderul AUR a susținut că atenția publică s-ar fi concentrat în ultimele zile asupra sa, în detrimentul unor probleme economice și politice ale României, precum taxele, datoria, închiderea fabricilor și prețurile.

„De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, prețurile sau faptul că politicienii care au adus țara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineața, George Simion la prânz, George Simion seara”, a afirmat acesta.

În mesajul său, Simion a făcut referire la declarațiile unor foști colegi, la informații apărute în spațiul public, la stenograme și la acuzații pe care le-a calificat drept nefondate. El a menționat inclusiv apariția unor „capete de porc”, criticând modul în care sunt prezentate aceste subiecte în spațiul public.

„Cât de jos vreți să mergeți? V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR, într-un moment critic, și sperați probabil că dacă produceți suficient zgomot ne veți face să cedăm”, a scris liderul partidului.

Acesta a susținut că românii nu vor uita cine a condus țara în ultimii 35 de ani și că criticile la adresa sa nu îi vor determina să susțină PSD, PNL sau USR.

„Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieșit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este dușmanul zilei”, a afirmat Simion.

În același mesaj, George Simion a cerut autorităților să investigheze cazul lui Marius Lulea și celelalte situații la care a făcut referire în declarația sa.

„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate”, a transmis liderul AUR.

Simion a încheiat mesajul afirmând că apariția unor titluri, a unor înscenări și a unor „capete de porc” nu va determina AUR să voteze Guvernul în condițiile cerute de alții.

„Iar dacă cineva crede că după suficiente titluri, înscenări și capete de porc AUR va ajunge să voteze cum i se spune, probabil încă nu a înțeles cu cine are de-a face”, a scris George Simion pe Facebook.