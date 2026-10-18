Președintele american Donald Trump și-a declarat sprijinul „deplin și total” pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, înaintea alegerilor parlamentare programate pe 27 octombrie în Israel. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă l-a lăudat pe Netanyahu pentru poziția sa în conflictul cu Iranul și a avertizat că Statele Unite ar putea fi nevoite să acționeze singure dacă Israelul va avea un alt lider, relatează AFP.

„Această scrisoare să fie o dovadă a sprijinului meu deplin și total pentru Bibi Netanyahu în candidatura sa pentru realegerea în funcția de prim-ministru al Israelului”, a scris Trump, adresându-se „marelui popor israelian”.

Președintele american a afirmat că Netanyahu a demonstrat „forță, curaj și o inteligență sclipitoare” în fața unei opoziții puternice, inclusiv din interiorul Israelului.

„L-am urmărit pe Bibi în cele mai dificile momente. Oamenii obișnuiți ar fi cedat sub o asemenea presiune, dar Bibi nu a cedat”, a scris Trump, adăugând că premierul israelian a devenit și mai puternic.

În mesajul său, liderul american l-a descris pe Netanyahu drept un „prim-ministru războinic remarcabil” și un partener valoros pentru pace, evidențiind rolul acestuia în confruntarea cu Republica Islamică Iran.

Trump a invocat amenințările atribuite regimului de la Teheran la adresa Israelului și a Statelor Unite, susținând că Iranul ar fi fost slăbit sistematic atât din punct de vedere militar, cât și financiar.

„Dacă nu își schimbă rapid atitudinea, vom duce treaba până la capăt”, a avertizat președintele american, referindu-se la Iran.

Trump a legat în mod direct sprijinul său pentru Netanyahu de viitoarea conducere a Israelului, afirmând că Statele Unite ar putea fi nevoite să gestioneze singure această situație în cazul în care premierul israelian nu va rămâne la putere.

„Dacă Israelul va avea un lider nepotrivit – adică pe oricine altcineva în afară de Bibi –, atunci America va fi nevoită să se ocupe singură de această sarcină, lucru pe care nu îmi doresc să-l fac”, a scris liderul de la Casa Albă.

La scurt timp după publicarea mesajului, Benjamin Netanyahu i-a mulțumit președintelui american pentru susținerea exprimată înaintea alegerilor parlamentare.

„Vă mulțumesc, domnule președinte Trump, pentru sprijinul dumneavoastră extraordinar și pentru colaborarea noastră. Împreună, vom duce această misiune până la capăt!”, a scris premierul israelian pe platforma X.