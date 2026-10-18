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UTA Arad – CFR Cluj, 1-0. Arădenii au urcat la 15 puncte după victoria de pe teren propriu

UTA Arad – CFR Cluj, 1-0. Arădenii au urcat la 15 puncte după victoria de pe teren propriuBucurie UTA. Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

UTA Arad a învins-o duminică, pe teren propriu, pe CFR Cluj, cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii. Unicul gol al partidei a fost înscris de El Sawy, în repriza secundă.

Arădenii au controlat prima parte a meciului și au fost aproape de gol în minutul 33. Papeau a trimis cu efect, profitând de ieșirea neinspirată a portarului Vâlceanu, însă Pantalon a respins mingea care se îndrepta spre poartă.

În primul minut al prelungirilor din prima repriză, El Sawy a încercat să-l surprindă pe Vâlceanu, dar portarul clujenilor a reținut mingea.

El Sawy a marcat golul victoriei pentru UTA Arad

UTA a deschis scorul în repriza secundă, prin El Sawy, după o combinație cu Marius Coman. CFR Cluj a jucat mai bine decât în prima parte, însă arădenii au continuat să-și creeze ocazii.

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În minutul 68, Papeau a șutat peste transversală, iar în minutul 84, Vâlceanu a reținut mingea trimisă de Marius Coman.

Scorul a rămas 1-0 până la final, iar UTA Arad a ajuns la 15 puncte și ocupă locul 9 în clasamentul Superligii. CFR Cluj se află pe poziția a opta, cu 16 puncte.

Echipele de start

UTA Arad: M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, A. Ivanov – Mino Sota, Alin Roman – El Sawy (Țăroi 79), Papeau (Tzionis 86), Hakim Abdallah – M. Coman (Sinani 86).

Antrenor: Adrian Mihalcea.

CFR Cluj: Vâlceanu – Gelashvili, Kresic (S. Buș 59), Pantalon – Braun, Perianu (A. Păun 80), Nalic (Omic 58), Camora – Cordea (Dumas 90+1), Drazic, Biliboc (Șfaiț 58).

Antrenor: Marius Șumudică.

Cartonașe galbene: Pospelov (53), Benga (90+2) / Pantalon (25), Nalic (42).

Arbitru: Marcel Bîrsan. Arbitri asistenți: Alexandru Filip și Alexandru-Mihai Vodă. Arbitri VAR: Adrian Costreie și Claudiu Marcu.

 

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