Elon Musk a anunțat că o fuziune între SpaceX și Tesla ar putea fi o idee bună, iar cele două companii au format comitete speciale pentru a analiza posibilitatea unei astfel de tranzacții, potrivit Reuters. Declarația, făcută marți, 20 octombrie 2026, a alimentat speculațiile privind crearea unui grup care să reunească industria auto electrică, explorarea spațială, inteligența artificială și robotica.

Acțiunile SpaceX au crescut cu 8% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere, pe fondul informațiilor despre o posibilă fuziune. Deocamdată, nu există un acord final, iar orice tranzacție ar trebui să depășească obstacole importante, inclusiv evaluarea companiilor, aprobarea acționarilor și problemele de guvernanță corporativă.

O eventuală combinare a celor două companii ar reuni activități cu profiluri diferite, dar cu interese comune în domeniul inteligenței artificiale, al automatizării și al tehnologiilor avansate.

Tesla dezvoltă automobile electrice, sisteme de conducere autonomă și roboți umanoizi, în timp ce SpaceX operează servicii de lansare spațială și infrastructură de sateliți. Susținătorii tranzacției consideră că apropierea celor două afaceri ar putea facilita coordonarea proiectelor și utilizarea resurselor financiare și tehnologice.

Justus Parmar, directorul general al Fortuna Investments, a declarat că o fuziune ar putea reduce cheltuielile administrative, juridice și de funcționare asociate gestionării a două companii distincte.

Acesta a evidențiat și posibilitatea ca veniturile generate de activitatea auto a Tesla să contribuie la finanțarea proiectelor SpaceX, care necesită investiții de capital considerabile. Printre obiectivele menționate se numără dezvoltarea infrastructurii spațiale și a centrelor de date pe orbită.

Totuși, aceste beneficii sunt scenarii avansate de analiști, nu rezultate garantate ale unei tranzacții care nu a fost încă aprobată.

Gene Munster, partener de conducere la Deepwater Asset Management, care investește în Tesla, consideră că probabilitatea unei fuziuni a crescut după ultimele evoluții.

Acesta a declarat pe platforma X că, înainte de anunț, estima la 90% șansele ca o tranzacție să aibă loc în următorii doi ani. Ulterior, și-a ridicat estimarea la 95% și a sugerat că acordul s-ar putea concretiza chiar în următoarele 12 luni.

Estimarea reflectă opinia investitorului și nu reprezintă o confirmare oficială a unei viitoare fuziuni.

Dan Ives, partener și director general la Yorkville Ives & Co., consideră că asocierea ar avea o logică strategică pentru ambele companii. El a subliniat însă că prețul tranzacției ar fi decisiv pentru acționarii Tesla.

Potrivit lui Ives, un preț de aproximativ 550 de dolari pentru o acțiune Tesla ar putea fi necesar pentru ca operațiunea să fie acceptată și aprobată de investitori. Această valoare reprezintă estimarea analistului, nu un preț oficial stabilit pentru o eventuală fuziune.

Josh Gilbert, analist principal pentru regiunea Asia-Pacific la eToro, a apreciat că o fuziune ar putea reuni companii evaluate împreună la aproximativ 3.500 de miliarde de dolari.

În opinia sa, integrarea ar concentra într-o singură structură investițiile în inteligență artificială, robotică, automobile electrice și explorare spațială. O asemenea dimensiune ar putea atrage investitori interesați de întregul portofoliu de afaceri asociat lui Musk.â

Gilbert a avertizat însă că tranzacția ar ridica întrebări importante privind guvernanța corporativă, mai ales dacă aceeași persoană ar conduce ambele companii. Valoarea combinată menționată de analist este o estimare prezentată în contextul discuțiilor, nu o evaluare oficială a unei entități rezultate din fuziune.

Daniel Newman, director general al Futurum Group, consideră că asocierea ar avea o logică tehnologică, prin reunirea activităților din domeniul spațial cu cele din AI, autonomie și robotică. Brian Mulberry, strateg-șef de piață la Zacks Investment Management, a atras atenția că tranzacția ar necesita și votul acționarilor celor două companii.

Una dintre cele mai importante provocări ar fi gestionarea conflictelor de interese și asigurarea unui proces de negociere independent. Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, cele două companii au format comitete speciale pentru a analiza fuziunea, iar Musk nu participă la discuțiile acestor comitete.

Kenneth Goh, director în cadrul diviziei de administrare a averilor private a UOB Kay Hian, a subliniat că, în cazul încheierii tranzacției, acționarii Tesla ar ajunge să dețină indirect participații într-un grup cu activități în domeniul rachetelor, sateliților și inteligenței artificiale.

Michael Monaghan, administrator de portofoliu la Founder ETFs, a indicat o altă problemă: securitatea națională. SpaceX are un rol important în programele de apărare ale Statelor Unite, în timp ce Tesla desfășoară operațiuni în China.

În acest context, ar putea fi necesare separarea formală a anumitor activități sau reguli stricte privind accesul la informații și schimbul de date între operațiunile celor două companii. Aceste măsuri sunt prezentate ca posibile cerințe de analizat, nu ca decizii deja adoptate.

Deocamdată, fuziunea rămâne în faza de analiză, iar formarea comitetelor speciale nu garantează încheierea unui acord. Negocierile trebuie să clarifice evaluarea companiilor, condițiile tranzacției și protecția intereselor acționarilor.

Dacă operațiunea va avansa, voturile investitorilor și cerințele de reglementare vor avea un rol important. Pentru moment, reacția pozitivă a pieței și declarațiile analiștilor indică interesul pentru posibilitatea unei fuziuni, dar nu confirmă că aceasta va avea loc.