Social

CFR modifică vânzarea biletelor. Ce trebuie să știe românii care vor călători cu trenul în decembrie

Comentează știrea
CFR modifică vânzarea biletelor. Ce trebuie să știe românii care vor călători cu trenul în decembrieTren. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Perioada standard de achiziție a biletelor cu anticipație va fi diminuată temporar, anunță CFR Călători. Măsura este necesară pentru implementarea noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, care va intra în vigoare pe 14 decembrie 2025.

Important pentru cei care vor să cumpere bilete pentru luna decembrie

Potrivit companiei, biletele pentru trenurile cu plecare în 12 și 13 decembrie 2025, precum și pentru cele incluse în noul plan de mers, atât pentru trafic intern, cât și internațional, vor putea fi cumpărate începând cu 2 decembrie 2025.

„CFR Călători informează publicul călător că, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, care va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025, perioada standard de cumpărare cu anticipație a biletelor este diminuată temporar. Astfel, emiterea legitimațiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în datele de 12 și 13 decembrie 2025, precum şi pentru cele din noul Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, atât în trafic intern, cât și în trafic internațional, va fi posibilă începând cu data de 2 decembrie 2025”, anunță compania.

tren

Tren. Sursa foto: Facebook/CFR

Bilete mai scumpe

Odată cu aplicarea Mersului Trenurilor 2025–2026, tarifele la călătoriile cu trenul vor fi majorate cu aproape 10%, reprezentând indexarea cu inflația.

Anatomia scandărilor și felicitărilor de la Congresul al XIV-lea. Cum se surpa regimul Ceaușescu. 28 noiembrie 1989
Anatomia scandărilor și felicitărilor de la Congresul al XIV-lea. Cum se surpa regimul Ceaușescu. 28 noiembrie 1989
Ancheta de la Albiţa. Armele ar fi intrat în Moldova prin Transnistria, în 13 transporturi de contrabandă
Ancheta de la Albiţa. Armele ar fi intrat în Moldova prin Transnistria, în 13 transporturi de contrabandă

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția responsabilă de ajustarea anuală a prețurilor biletelor, în funcție de indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la 1 octombrie, aplicabil tuturor operatorilor feroviari de pasageri din România.

CFR Călători: Cum poți afla informații în timp real despre mersul trenurilor

CFR Călători pune la dispoziția călătorilor mai multe modalități de a obține informații actualizate despre mersul trenurilor. Pentru traficul intern, informațiile pot fi solicitate la telefon, la 0219521 – INFO CFR, sau direct la numerele de contact ale stațiilor, publicate pe site-ul companiei, la secțiunea „Informații telefonice”.

De asemenea, aplicația „Trenul Meu” permite introducerea numărului trenului pentru a afla în timp real opririle, întârzierile, minutele de staționare în următoarea gară și timpul estimat de sosire. În plus, camerele web instalate în gările principale – București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța – oferă imagini actualizate despre sosirile și plecările trenurilor.

Călătorii pot consulta informații și pe site-ul www.cfrcalatori.ro, secțiunea „Mers tren trafic intern”, sau pot cere detalii direct de la personalul din stații.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:00 - Anatomia scandărilor și felicitărilor de la Congresul al XIV-lea. Cum se surpa regimul Ceaușescu. 28 noiembrie 1989
09:54 - Sorin Paul Suciu, noul CEO al grupului Artmark
09:47 - Tot mai puțini oameni aleg să se mute în Regatul Unit. Cifrele sunt fără precedent
09:34 - CFR modifică vânzarea biletelor. Ce trebuie să știe românii care vor călători cu trenul în decembrie
09:25 - Secretele Steel Dome, dezvăluite. Turcia construiește un scut aerian „impenetrabil”
09:17 - Olympique Lyon a învins cu 6-0 echipa Maccabi Tel Aviv. Victorii pentru Bologna și Stuttgart în Liga Europa

HAI România!

Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale