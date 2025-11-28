CFR modifică vânzarea biletelor. Ce trebuie să știe românii care vor călători cu trenul în decembrie

Perioada standard de achiziție a biletelor cu anticipație va fi diminuată temporar, anunță CFR Călători. Măsura este necesară pentru implementarea noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, care va intra în vigoare pe 14 decembrie 2025.

Potrivit companiei, biletele pentru trenurile cu plecare în 12 și 13 decembrie 2025, precum și pentru cele incluse în noul plan de mers, atât pentru trafic intern, cât și internațional, vor putea fi cumpărate începând cu 2 decembrie 2025.

„CFR Călători informează publicul călător că, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, care va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025, perioada standard de cumpărare cu anticipație a biletelor este diminuată temporar. Astfel, emiterea legitimațiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în datele de 12 și 13 decembrie 2025, precum şi pentru cele din noul Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, atât în trafic intern, cât și în trafic internațional, va fi posibilă începând cu data de 2 decembrie 2025”, anunță compania.

Odată cu aplicarea Mersului Trenurilor 2025–2026, tarifele la călătoriile cu trenul vor fi majorate cu aproape 10%, reprezentând indexarea cu inflația.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția responsabilă de ajustarea anuală a prețurilor biletelor, în funcție de indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la 1 octombrie, aplicabil tuturor operatorilor feroviari de pasageri din România.

CFR Călători pune la dispoziția călătorilor mai multe modalități de a obține informații actualizate despre mersul trenurilor. Pentru traficul intern, informațiile pot fi solicitate la telefon, la 0219521 – INFO CFR, sau direct la numerele de contact ale stațiilor, publicate pe site-ul companiei, la secțiunea „Informații telefonice”.

De asemenea, aplicația „Trenul Meu” permite introducerea numărului trenului pentru a afla în timp real opririle, întârzierile, minutele de staționare în următoarea gară și timpul estimat de sosire. În plus, camerele web instalate în gările principale – București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța – oferă imagini actualizate despre sosirile și plecările trenurilor.

Călătorii pot consulta informații și pe site-ul www.cfrcalatori.ro, secțiunea „Mers tren trafic intern”, sau pot cere detalii direct de la personalul din stații.