Tânără mușcată de ploșnițe pe CFR. Experiență de coșmar în vagonul-cușetă

O călătorie cu trenul București–Sighetu Marmației s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu zeci de mușcături pe corp, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc joi seara, iar familia tinerei a reclamat situația autorităților și publicului.

Tânăra a achiziționat un bilet la cușetă în valoare de 190 de lei, însă călătoria s-a încheiat cu multiple leziuni provocate de ploșnițe.

Potrivit rudelor, rănile au început să supureze și i-au declanșat o reacție alergică severă, fiind necesară prezentarea la spital pentru îngrijiri medicale.

Mama tinerei a depus plângere oficială la CFR Călători și a făcut publice imagini care arată starea fiicei după coborârea din tren.

„Am cerut explicații și măsuri urgente, deoarece incidentul putea fi evitat dacă vagoanele erau igienizate corespunzător”, a declarat familia victimei.

Până în acest moment, reprezentanții CFR Călători nu au oferit un punct de vedere oficial privind situația.

Incidentul a atras atenția asupra condițiilor din vagoanele de pe rutele lungi și a procedurilor de igienizare aplicate pe trenurile care circulă pe distanțe mari.

Trenul care circulă între București și Sighetu Marmației parcurge peste 600 de kilometri în aproximativ 12 ore, iar ruta a mai fost criticată în trecut de pasageri pentru întârzieri frecvente și condiții precare.

Cazul tinerei readuce în discuție starea materialului rulant și siguranța călătoriei pe această rută.

Evenimentul are loc în contextul în care CFR Călători a anunțat recent ajustarea prețurilor biletelor, care vor fi majorate începând cu 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor. Prețurile vor fi ajustate în funcție de rata inflației, potrivit companiei.

Cazul a stârnit reacții în rândul pasagerilor, mulți dintre aceștia semnalând în trecut probleme legate de igienizarea vagoanelor și de întreținerea materialului rulant.

Specialiștii atrag atenția că igienizarea regulată este esențială pentru prevenirea contaminărilor și a infestărilor cu insecte precum ploșnițele, mai ales în vagoanele de dormit sau cușetă.

Familia victimei a solicitat în mod expres autorităților și companiei CFR Călători să ofere măsuri concrete pentru a preveni astfel de situații pe viitor și să îmbunătățească standardele de curățenie și siguranță pe toate trenurile de lung parcurs.