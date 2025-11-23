Social

Tragedie pe ruta Iași – București. Tânăr găsit spânzurat într-un tren Interregio

Tren. Sursa foto: Pixabay
Un incident tragic s-a petrecut, în trenul Interregio care circula pe ruta Iași – București. Potrivit autorităților locale, un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost găsit spânzurat într-una dintre toaletele vagonului.

Descoperirea a șocat călătorii și personalul feroviar, iar autoritățile au demarat imediat o anchetă.

Descoperirea tragicului accident

Potrivit informațiilo, descoperirea a fost realizată de un controlor, la scurt timp după plecarea trenului din Gara Iași.

Imediat după observarea incidentului, personalul feroviar a alertat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112.

Intervenția echipajelor medicale

Trenul a fost oprit de urgență în Gara Crasna, județul Vaslui, unde au sosit echipaje SMURD. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, conform Știrile ProTV, tânărul a fost declarat decedat la fața locului.

„Trenul a fost oprit imediat și s-au aplicat procedurile de urgență pentru salvarea vieții pasagerului”, au declarat surse oficiale pentru sursa citată.

Ancheta autorităților

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Varianta principală luată în considerare este sinuciderea, conform informațiilor.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală din Vaslui, unde se va efectua necropsia, pentru a determina cauza exactă a morții.

Tren

Tren. Sursa foto: dreamstime.com

Călătorii prezenți în tren au fost sprijiniți de personalul feroviar și de autorități până la reluarea călătoriei.

Trenul a rămas staționat pentru cercetări

În urma incidentului, trenul a rămas staționat peste o oră în Gara Crasna, pentru ca polițiștii și procurorii să poată efectua cercetările la fața locului.

Trenul a fost redeschis circulației după ce autoritățile au finalizat cercetările la fața locului, iar pasagerii și-au reluat călătoria în condiții normale.

Cercetările au inclus documentarea scenei și prelevarea probelor necesare pentru anchetă.

Pe durata intervenției, circulația trenurilor pe ruta Iași – București a fost temporar perturbată, pasagerii fiind nevoiți să aștepte reluarea traseului.

Autoritățile feroviare au declarat că se depun eforturi pentru menținerea unui trafic cât mai fluid și pentru siguranța călătorilor.

