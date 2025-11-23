Un mort și trei răniți grav după un schimb de focuri într-o parcare din Arizona, SUA

Un bărbat a murit, iar alți trei au fost împușcați și se află în stare critică - doi copii și o femeie - după ce sâmbătă după-amiază s-a produs un schimb de focuri de armă într-o parcare din Arizona, potrivit Departamentului de Poliție din Phoenix.

Împușcăturile, care au implicat un sedan și un SUV, au avut loc în jurul orei 14:45, ora locală, într-o parcare comercială din sudul orașului Phoenix, din Arizona.

Sergentul Brian Bower din cadrul Departamentului de Poliție din Phoenix (PPD) a declarat în timpul unei conferințe de presă că a existat o dispută între persoanele din cele două mașini, care au intrat apoi în parcare.

Disputa a continuat în parcare și a urmat o încăierare fizică, potrivit lui Bower. După încăierare, s-au tras focuri de armă.

Suspectul era singur în sedan, a spus Bower. În SUV se aflau un bărbat, o femeie și doi copii.

Poliția a declarat că s-au tras mai multe focuri de armă și că toate cele patru persoane din SUV au fost împușcate.

Bărbatul din SUV a murit la fața locului, potrivit lui Bower. Femeia și cei doi copii care se aflau și ei în SUV au fost duși la spital și rămân în stare critică.

Bower a declarat că suspectul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a rămas la fața locului până la sosirea poliției. Bărbatul a fost, de asemenea, tratat la spital și ulterior reținut.

Poliția nu a confirmat nicio acuzație în curs împotriva suspectului, menționând că acesta era interogat de detectivi.

Aceștia nu au exclus încă posibilitatea ca incidentul să fie legat de furia la volan sau de autoapărare, deoarece nu există nicio indicație că cele două părți se cunoșteau, potrivit lui Bower.