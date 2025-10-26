Social

Focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6. Făptașul a fugit, poliția îl caută

Focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6. Făptașul a fugit, poliția îl cautăPolitia. Sursă foto: Facebook
Poliţiştii bucureşteni au fost sesizaţi duminică după-amiază, 26 octombrie, că pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei s-au auzit focuri de armă. La faţa locului s-au deplasat imediat poliţiştii din cadrul Secţiei 20 Poliţie, care au constatat că sesizarea se confirmă.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit un autoturism parcat avariat, cu luneta spartă. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Făptașul este căutat de polițiști

Datele şi probele administrate până în prezent indică faptul că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu autoturismul implicat.

Mai multe echipaje de poliţie din Sectorul 6 efectuează controale pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate. Verificările continuă sub coordonarea Secţiei 20 Poliţie, pentru stabilirea situaţiei exacte şi dispunerea măsurilor legale necesare.

Vom reveni cu amănunte

