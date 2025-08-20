Social Bărbatul care a tras șase focuri de armă la o terasă din București, reținut







Un cetățean străin a deschis focul miercuri dimineață, 20 august, trăgând șase gloanțe spre o terasă din București. Poliția a precizat că nicio persoană nu a fost rănită, iar bărbatul a fost dus la audieri, potrivit anunțui DGPMB.

Miercuri dimineață, polițiștii au fost anunțați că spre terasa unui local din Sectorul 3 o persoană a tras mai multe focuri de armă. La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de ordine publică.

Martorii au relatat că incidentul s-a desfășurat foarte repede. Deși nimeni nu a fost rănit, clienții și trecătorii au intrat în panică.

Primele verificări au arătat că autorul a folosit un pistol și a tras șase focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Bărbatul a fost identificat și prins la scurt timp.

„Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras șase focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp”, a anunțat DGPMB.

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că bărbatul are aproximativ 26 de ani și este cetățean străin. El a tras șase focuri de armă către terasa Fredo din Capitală și este audiat de polițiștii de la Secția Omoruri.

Potrivit autorităților, cercetările sunt derulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu Poliția Capitalei pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

În luna mai, la o spălătorie de lângă București a avut loc un conflict armat între două grupări. Scandalul ar fi pornit de la o fată, după ce un tânăr i-ar fi furat iubita altuia. Disputa a continuat cu amenințări și s-a ajuns la gesturi extreme.

Conflictul a escaladat rapid, iar cele două grupări au deschis focul cu arme de tip airsoft. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite și au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.