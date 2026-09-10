Politica

Virgil Popescu: Vot important în Comisia ITRE pentru accelerarea proiectelor energetice transfrontaliere. „România poate beneficia de proiecte realizate mai repede”

Virgil Popescu: Vot important în Comisia ITRE pentru accelerarea proiectelor energetice transfrontaliere. „România poate beneficia de proiecte realizate mai repede”
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Virgil Popescu anunță un vot favorabil în Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a Parlamentului European pentru propunerea de regulament privind infrastructurile energetice transeuropene.

Virgil Popescu: România poate beneficia de proiecte realizate mai repede

Popescu, raportor din umbră al PPE pentru acest dosar, susține că adoptarea textului reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și pentru proiectele care conectează România de statele vecine.

Potrivit europarlamentarului, noile prevederi urmăresc reducerea timpului necesar pentru obținerea avizelor și simplificarea regulilor privind repartizarea costurilor între statele implicate în proiectele transfrontaliere.

„Pentru România, asta înseamnă că proiectele energetice care ne leagă de țările vecine pot fi realizate mai repede”, a transmis Virgil Popescu, care precizează că a depus peste 80 de amendamente la dosar. Împreună cu propunerile colegilor din PPE, au fost formulate peste 100 de amendamente pentru modificarea proiectului.

Proceduri de autorizare mai rapide

Printre rezultatele negocierilor se numără proceduri de autorizare mai rapide, consolidarea securității fizice și cibernetice a infrastructurii și o atenție mai mare acordată rezilienței rețelelor energetice.

Textul prevede termene mai clare pentru autorizare: 18 luni pentru etapa de pre-solicitare, 12 luni pentru procedura legală de autorizare și cel mult 36 de luni pentru durata totală a procedurilor.

energie

Energie. Sursa foto: Freepik

Popescu susține și introducerea unei viziuni strategice europene asupra infrastructurii energetice, printr-un „Scenariu Strategic al Uniunii”, care ar urma să ofere o perspectivă asupra dezvoltării rețelelor până în 2050.

Virgil Popescu anunță ce urmează pentru proiectele energetice din UE

Totodată, textul de compromis include principiul neutralității tehnologice, recunoscând atât sursele regenerabile, cât și alte surse de energie cu emisii reduse de carbon, în funcție de mixurile energetice ale statelor membre.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea mecanismelor de repartizare a costurilor și finanțare, pentru ca proiectele strategice să poată trece mai rapid de la etapa de planificare la construcție.

După votul din ITRE, dosarul urmează să intre în negocieri interinstituționale cu Consiliul Uniunii Europene. Obiectivul este ajungerea cât mai rapidă la un acord asupra formei finale a regulamentului.

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