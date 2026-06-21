Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, i-a transmis duminică seară un mesaj de felicitare lui Ilie Bolojan, după ce acesta a fost reales în funcția de președinte al Partidului Național Liberal în cadrul Congresului Extraordinar al formațiunii, desfășurat duminică la Romexpo.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, liderul PPE a salutat reconfirmarea lui Bolojan la conducerea liberalilor și a subliniat importanța unei conduceri ferme într-un context politic complicat.

„Felicitări Ilie Bolojan pentru realegerea în funcţia de preşedinte al PNL. Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership”, a scris, duminică seară, Manfred Weber.

Oficialul european a evidențiat, totodată, rolul pe care partidele de centru-dreapta îl au în consolidarea proiectului european și în promovarea reformelor.

„Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene”, a transmis președintele PPE.

Mesajul liderului popularilor europeni s-a încheiat cu o referire directă la situația politică din România.

„Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic”, a adăugat Manfred Weber.

Nu este pentru prima dată când președintele PPE își exprimă public sprijinul pentru Ilie Bolojan. Manfred Weber a transmis în repetate rânduri mesaje favorabile liderului liberal, inclusiv în perioada de după depunerea moțiunii de cenzură.

Joi, Manfred Weber a avut o discuție telefonică cu liderul PNL și premierul Ilie Bolojan, în cadrul căreia a transmis un mesaj de susținere pentru agenda de reforme a României și i-a urat succes înaintea Congresului extraordinar al Partidului Național Liberal. „I-am mulțumit pentru politicile clare pe care le pune în aplicare în cadrul Guvernului”, a afirmat atunci Weber.

Ilie Bolojan a fost reconfirmat duminică în funcția de președinte al Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al formațiunii, obținând 1.769 de voturi favorabile.