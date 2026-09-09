De ce nu e bine să te îmbraci gros de cum vine răcoarea, toamna

Odată cu primele dimineți reci, toamna, mulți oameni trec brusc de la hainele subțiri de vară la pulovere groase și geci grele. Deși intenția este bună, îmbrăcatul prea gros de la începutul toamnei nu este întotdeauna cea mai inspirată alegere.

Când te îmbraci prea mult, organismul se încălzește și începe să transpire. Hainele umede pierd din capacitatea de izolare termică, iar la prima adiere de vânt sau la scăderea temperaturii simți frigul și mai intens. Umezeala pe piele este unul dintre cei mai mari inamici ai confortului termic.

Trecerea bruscă de la temperaturile de vară la haine foarte groase nu permite corpului să se acomodeze progresiv. O adaptare treptată ajută sistemul de termoreglare să funcționeze mai eficient pe termen lung.

Toamna, dimineața poate fi rece, iar la prânz plăcută. Dacă ești îmbrăcat prea gros, riști să transpiri în mijlocul zilei și apoi să ți se facă frig când temperatura scade din nou.

Cea mai bună strategie este sistemul de straturi. Un strat de bază subțire, unul intermediar (pulover sau hanorac) și un strat exterior ușor (geacă sau jachetă) îți permit să reglezi temperatura în funcție de momentul zilei. Scoți sau adaugi straturi fără efort și eviți atât supraîncălzirea, cât și răceala.

Capul, gâtul și mâinile pierd multă căldură. O căciulă subțire, un fular sau mănuși pot face o diferență mai mare decât o haină foarte groasă purtată tot timpul.

Persoanele mai sensibile la frig, vârstnicii sau cei care stau mult timp nemișcați afară pot avea nevoie de haine mai călduroase. La fel seara și noaptea, când temperaturile scad mai accentuat.

Așa că, nu trece brusc la ținuta de iarnă din primele zile de răcoare. Alege straturi pe care le poți ajusta. Astfel rămâi confortabil, eviți transpirația și ajuți organismul să se adapteze mai ușor la noul sezon.