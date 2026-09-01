Acciza pentru motorina standard este redusă din nou începând de marți, 1 septembrie. Măsura are caracter temporar și urmărește să limiteze efectul scumpirilor de pe piața internațională a petrolului asupra prețurilor plătite de șoferi la pompă. Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei aplicabile motorinei standard de la 20% la 25%.

Noua măsură se aplică în perioada 1-15 septembrie, în baza mecanismului de ajustare prevăzut de Legea nr. 162/2026.

Reducerea suplimentară înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă. Astfel, în prima jumătate a lunii septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard ajunge la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Scăderea accizei se vede deja în prețurile afișate la unele benzinării. Cu o zi înainte de aplicarea noii reduceri, motorina se vindea în marile orașe, inclusiv în București, cu aproximativ 10,09-10,14 lei pe litru, potrivit datelor disponibile pe peco-online.ro.

După intrarea în vigoare a noii măsuri fiscale, unele stații au coborât prețul motorinei sub pragul de 10 lei pe litru.

Evoluția prețului final depinde însă și de cotațiile internaționale, de costurile comerciale și de politica fiecărui operator. Reducerea accizei nu înseamnă, prin urmare, că prețul va scădea în mod identic la toate stațiile.

Decizia autorităților vine după creșteri importante ale cotațiilor internaționale pentru motorină. În ultimele două săptămâni, cotațiile Platts pentru acest carburant au avut o variație de peste 45%, în timp ce prețul mediu standard a crescut cu mai mult de 25%.

Mecanismul prevăzut de legislație permite ajustarea graduală a nivelului accizei în funcție de evoluția pieței. Din cauza creșterilor înregistrate în perioada analizată, reducerea fiscală ajunge acum la plafonul maxim de 25% prevăzut de mecanism.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că mecanismul legal se adaptează gradual la evoluțiile pieței internaționale.

Reducerea accizei are și un obiectiv mai larg, dincolo de diminuarea costului suportat direct de șoferi. Motorina este utilizată pe scară largă în transporturi și logistică, iar creșterea costurilor cu alimentarea poate ajunge să influențeze prețurile produselor și serviciilor.

Prin diminuarea temporară a poverii fiscale, autoritățile încearcă să limiteze transmiterea scumpirilor carburanților către celelalte sectoare ale economiei și să reducă presiunea asupra prețurilor plătite de consumatori.

Măsura este valabilă până la 15 septembrie, când va avea loc o nouă evaluare în cadrul mecanismului instituit prin lege.