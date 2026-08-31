UE a inclus ChatGPT, Reddit și Roblox sub cel mai strict nivel de supraveghere prevăzut de Regulamentul privind serviciile digitale, decizie care aduce noi obligații pentru serviciile cu un impact masiv asupra utilizatorilor europeni. Hotărârea înseamnă că ChatGPT este desemnat drept Very Large Online Search Engine, în timp ce Reddit și Roblox sunt încadrate drept Very Large Online Platforms, transmite Euronews.

Toate cele trei servicii au declarat că depășesc pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană, criteriul prevăzut de regulament pentru această categorie.

Clasificarea ChatGPT reprezintă una dintre cele mai interesante părți ale deciziei. Comisia consideră că serviciul are caracteristicile unui hibrid, deoarece, pe lângă faptul că răspunde la întrebările utilizatorilor, poate căuta informații pe internet și furnizează rezultate bazate pe date online actualizate.

Potrivit datelor transmise de OpenAI, funcția de căutare a ChatGPT a avut în medie aproximativ 159 de milioane de utilizatori activi lunar în UE în cele șase luni încheiate în martie 2026. Reddit a raportat 57,2 milioane de utilizatori, iar Roblox aproximativ 48 de milioane, potrivit informațiilor citate de Euronews.

Desemnarea nu înseamnă că noile reguli intră în vigoare imediat. ChatGPT, Reddit și Roblox au la dispoziție patru luni, până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, pentru a se conforma obligațiilor suplimentare impuse de actul normativ.

Printre cerințe se află realizarea unor evaluări anuale ale riscurilor sistemice generate de serviciile lor și de sistemele algoritmice. Comisia vrea ca platformele să analizeze inclusiv riscurile privind răspândirea conținutului ilegal, protecția minorilor, efectele asupra sănătății fizice și mintale, drepturile fundamentale, procesele electorale și siguranța publică.

Companiile vor trebui, de asemenea, să accepte audituri independente și să ofere acces la anumite date pentru cercetători acreditați. Pentru ChatGPT, implicațiile sunt cu atât mai importante cu cât noua clasificare adaugă serviciul într-un regim european conceput pentru serviciile digitale cu cel mai mare impact asupra societății.

Regulamentul se aplică serviciilor cu peste 45 de milioane de utilizatori lunar în UE, iar Comisia Europeană are competențe speciale de supraveghere asupra platformelor și motoarelor de căutare din această categorie. Cele trei noi desemnări ridică la 28 numărul platformelor și motoarelor de căutare aflate sub cel mai strict nivel de control, potrivit Euronews.

Cadrul legal a fost deja folosit pentru sancționarea unor companii importante: în iulie 2026, Comisia a amendat AliExpress cu 550 de milioane de euro, iar alte sancțiuni au vizat Temu și X. Pentru companiile vizate, nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală.

Decizia Bruxelles-ului vine și pe fondul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația Trump privind reglementarea marilor companii americane de tehnologie. Astfel, includerea ChatGPT în regimul de maximă supraveghere europeană poate deveni un nou punct de fricțiune între Bruxelles și Washington.