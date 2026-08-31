Ediția din acest an a reuniunii anuale a bancherilor centrali de la Jackson Hole s-a încheiat într-o atmosferă marcată de incertitudine. Reprezentanții instituțiilor financiare din Europa au plecat de la eveniment cu temeri evidente în privința viitorului cooperării transatlantice. Îngrijorările vin în urma unor acțiuni neobișnuite derulate recent de Trezoreria Statelor Unite pe piețele valutare și pe cele ale titlurilor de stat, conform Reuters.

Deși oficialii Rezervei Federale au încercat să își reasigure colegii europeni că instituția își va respecta toate angajamentele stabilite, garanțiile ferme lipsesc. Independența băncii centrale americane față de administrația de la Washington oferă o anumită protecție, însă nu poate bloca eventualele schimbări bruște de direcție impuse de președintele Donald Trump.

În centrul atenției s-au aflat două decizii recente ale autorităților americane: intervenția de pe piața valutară pentru sprijinirea yenului japonez și extinderea programului de răscumpărare a obligațiunilor emise de stat pe termen lung.

Decizia Washingtonului din 1 august de a interveni pentru susținerea monedei japoneze a inclus și vânzarea de euro, fapt ce a creat nemulțumiri aprinse în rândul liderilor financiari din Europa. Principalul motiv de nemulțumire a fost lipsa unei notificări prealabile din partea Statelor Unite, o procedură standard și de curtoazie în cadrul unor astfel de operațiuni pe piețele internaționale.

Ca reacție la aceste criticile apărute, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a precizat că resursele folosite pentru cumpărarea de yeni au fost retrase din Exchange Stabilization Fund și că intervenția a fost strict necesară pentru a opri volatilitatea accentuată a monedei japoneze și pentru a garanta echilibrul pe piețele financiare din întreaga lume.

Pe de altă parte, decizia aceluiași Scott Bessent de a mări volumul răscumpărărilor de obligațiuni guvernamentale cu maturități lungi a ridicat semne de întrebare. În rândul bancherilor europeni există teama că această strategie semnalează intenția administrației americane de a apela la măsuri neconvenționale pentru a forța scăderea costurilor de creditare.

Reprezentanții Trezoreriei au respins aceste interpretări, susținând că astfel de măsuri au ca scop doar îmbunătățirea lichidității din piață și nu reprezintă o formă directă de politică monetară sau o încercare de plafonare a dobânzilor. Cu toate acestea, declarația făcută joi de un oficial al instituției a alimentat speculațiile, acesta arătând că scopul principal este reducerea randamentelor pe termen lung, apreciate în prezent ca fiind peste valoarea justă.

O problemă extrem de sensibilă discutată în culise se referă la liniile swap de lichiditate. Prin acest instrument, Rezerva Federală furnizează dolari marilor bănci centrale internaționale în perioadele de criză sau stres financiar. Acest mecanism reprezintă pilonul de bază al stabilității financiare globale, asigurând băncilor comerciale din afara Statelor Unite accesul neîntrerupt la valută.

În prezent, nu există semnale directe că aceste facilități ar fi puse în pericol, iar așteptările sunt ca ele să rămână funcționale. În plus, administrarea și aprobarea acestor linii swap intră exclusiv în atribuțiile Rezervei Federale, fără ingerința directă a administrației prezidențiale.

Cu toate acestea, persistă teama că eventualele presiuni politice exercitate asupra Rezervei Federale sau deciziile neașteptate luate la Washington ar putea genera dezechilibre masive, care s-ar propaga rapid pe piețele internaționale.

Președintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, a căutat să consolideze punțile de legătură cu omologii europeni încă de la preluarea mandatului, inclusiv prin deplasări oficiale în Europa. Surse citate de Reuters confirmă că prestația sa a lăsat o impresie pozitivă. La reuniunea de la Jackson Hole, Kevin Warsh s-a fotografiat alături de guvernatorul Băncii Canadei, Tiff Macklem, un gest simbolistic intens analizat în contextul tensiunilor comerciale tot mai mari dintre Statele Unite și Canada.