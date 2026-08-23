Din cuprinsul articolului Activele băncilor au crescut cu 87 de miliarde de lei

Rata creditelor neperformante din sistemul bancar românesc a ajuns la 2,89% la sfârșitul lunii iunie 2026, în creștere față de nivelul de 2,81% consemnat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR).

La sfârșitul anului 2025, rata creditelor neperformante era de 2,69%.

Datele BNR arată că, în iunie 2026, în România funcționau 29 de instituții de credit, dintre care 10 erau sucursale ale unor bănci străine.

Activele totale ale instituțiilor de credit au ajuns la 981 de miliarde de lei, cu 87 de miliarde de lei peste nivelul înregistrat în iunie 2025.

Instituțiile de credit cu capital privat dețineau 86% din totalul activelor sistemului bancar, în timp ce instituțiile cu capital străin aveau o pondere de 63,2%.

Rata creditelor neperformante este unul dintre indicatorii utilizați pentru evaluarea calității portofoliului de credite al sistemului bancar.