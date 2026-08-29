Partidele din coaliția de guvernare din Germania cer Uniunii Europene să adopte o poziție mai fermă față de practicile comerciale neloiale și să introducă măsuri suplimentare pentru susținerea industriei auto. Propunerile parlamentarilor germani vizează în special efectele supracapacității industriale chineze, chiar dacă această țară nu este nominalizată în document, relatează Reuters.

Parlamentarii solicită un răspuns european „robust” la practicile care afectează concurența și denaturează piața. Printre măsurile propuse se numără folosirea mai rapidă și într-o măsură mai amplă a instrumentelor comerciale ale UE, inclusiv a taxelor antidumping și a măsurilor antisubvenție.

Demersul vine pe fondul presiunilor exercitate de industria germană asupra cancelarului Friedrich Merz pentru o schimbare de atitudine față de Beijing. Germania a manifestat în mod tradițional prudență în ceea ce privește introducerea unor bariere comerciale, în special din cauza riscului ca Beijingul să răspundă prin măsuri similare care ar afecta companiile germane prezente pe piața chineză.

Coaliția de la Berlin propune și modificarea schemei germane de sprijin pentru achiziția vehiculelor electrice. Parlamentarii vor introducerea unor criterii privind conținutul local, după stabilirea unor reguli care să fie compatibile cu legislația Uniunii Europene.

Scopul este ca banii proveniți din bugetul public german să nu ajungă să finanțeze, indirect, achiziția unor automobile electrice produse în afara Europei, inclusiv în R.P. Chineză.

Propunerea apare în contextul în care producătorii auto chinezi și-au extins prezența pe piața europeană, iar industria germană se confruntă cu presiuni tot mai mari privind costurile de producție, competitivitatea și tranziția către mobilitatea electrică.

Parlamentarii germani cer, de asemenea, Comisiei Europene să adopte o abordare mai flexibilă privind obiectivele europene pentru eliminarea treptată a automobilelor cu motoare termice.

Potrivit propunerilor, după 2035 ar trebui să poată fi comercializate nu doar automobilele complet electrice, ci și anumite tipuri de vehicule plug-in hybrid, modele electrice echipate cu range extender și mașini cu motoare cu combustie internă care ating niveluri foarte ridicate de eficiență.

Industria auto germană susține de mai mult timp că tranziția către vehiculele electrice trebuie să permită utilizarea mai multor tehnologii și să țină cont de ritmul real al cererii consumatorilor.

Coaliția guvernamentală de la Berlin solicită Bruxellesului și suspendarea înăspririi regulilor privind calcularea emisiilor pentru automobilele plug-in hybrid, măsură programată să intre în vigoare la începutul anului 2027.

Regulile actuale și modificările planificate influențează modul în care sunt calculate emisiile de CO2 ale vehiculelor și, implicit, performanța producătorilor în raport cu obiectivele obligatorii pentru emisiile flotelor.

Parlamentarii germani avertizează că aplicarea noilor reguli ar pune o presiune suplimentară asupra constructorilor auto, care ar fi nevoiți să vândă un număr considerabil mai mare de vehicule complet electrice pentru a-și respecta țintele de emisii.

Prin aceste propuneri, partidele din coaliția de guvernare încearcă să obțină o politică europeană considerată mai favorabilă industriei auto germane, combinând protecția împotriva concurenței externe cu o tranziție către automobile electrice care să ofere producătorilor mai multă flexibilitate tehnologică.