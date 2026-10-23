Departamentul de Justiție al Statelor Unite i-a pus sub acuzare pe Nikki Floris și Bradley Benavides, doi foști oficiali de rang înalt ai FBI, pentru că ar fi mințit în Congres cu privire la informațiile deținute despre anchetele care îl vizau pe Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden. Acuzațiile apar în documente judiciare făcute publice vineri, relatează Reuters.

Nikki Floris, în vârstă de 46 de ani, și Bradley Benavides, în vârstă de 56 de ani, au fost puși sub acuzare de un tribunal federal din Washington. Potrivit plângerii penale, cei doi ar fi indus în eroare o comisie a Camerei Reprezentanților în privința rolului unui grup operativ al FBI în anchetele care îl vizau pe Hunter Biden.

Floris și Benavides au ocupat funcții de conducere în cadrul departamentului de contraspionaj al FBI și au lucrat în grupul operativ specializat în combaterea influențelor străine. Unitatea fusese creată pentru a contracara tentativele de influențare a alegerilor din Statele Unite și a fost desființată în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, după ce a fost criticată de republicani.

În 2020, cei doi oficiali au informat doi senatori republicani despre îngrijorările serviciilor de informații americane potrivit cărora unele acuzații la adresa lui Hunter Biden ar fi făcut parte dintr-o operațiune rusă de influență. Informațiile au fost relatate anterior de presă.

Noua acuzație penală vizează declarațiile date ulterior în fața Congresului despre rolul grupului operativ în anchetele respective.

Avocații lui Nikki Floris au criticat vineri punerea sub acuzare, descriind cazul drept cel mai recent dintr-o serie de urmăriri penale pe care le consideră motivate politic și inițiate de Departamentul de Justiție în timpul administrației Trump.

Jeanine Pirro, procurorul federal pentru Districtul Columbia, a susținut că acuzațiile vizează încălcarea obligației de a spune adevărul în fața Congresului.

„Faptul că cineva minte Congresul lovește chiar în inima sistemului nostru democratic; însă, atunci când agenți de rang înalt din cadrul FBI mint în Congres, crezând că sunt mai presus de lege, a sosit momentul ca asupra lor să se abată brațul justiției”, a scris Pirro într-o postare pe rețelele sociale.