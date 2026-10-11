FBI intenționează să acorde organizației de arte marțiale mixte UFC un contract exclusiv pentru pregătirea agenților speciali în tehnici de luptă corp la corp. Propunerea vizează un program de instruire tactică destinat îmbunătățirii capacității agenților de a reacționa în situații cu risc ridicat.

Potrivit documentului, justificarea pentru atribuirea contractului unei singure surse a fost depusă la 30 septembrie 2026. Procedura ar permite autorităților americane să încheie contractul fără să analizeze ofertele unor potențiali concurenți. Durata propusă este de un an, iar valoarea contractului nu a fost făcută publică în informațiile citate.

Documentul oficial, intitulat „Justificare privind sursa unică”, descrie necesitatea unui program de pregătire pentru agenții speciali ai FBI, axat pe tehnici tactice de apărare. Acesta ar urma să combine deprinderi din artele marțiale mixte (MMA) cu metode specializate de intervenție și apărare.

„FBI-ul are nevoie de un program de instruire pentru agenții speciali în tehnici tactice de apărare care se concentrează pe integrarea abilităților din artele marțiale mixte (MMA) cu tactici specializate de apărare”, se arată în document, potrivit relatărilor publicate de The Athletic.

Obiectivele programului includ îmbunătățirea abilităților fizice de luptă, a rezistenței psihice și a conștientizării tactice. Aceste competențe sunt considerate relevante pentru activitatea agenților speciali în împrejurări în care există riscuri ridicate.

UFC este una dintre cele mai cunoscute organizații internaționale din domeniul artelor marțiale mixte. Competițiile sale reunesc sportivi specializați în discipline de luptă diferite, iar pregătirea acestora include tehnici de lovire, proiectare, control și luptă la sol.

Un program destinat agenților federali ar avea însă un obiectiv diferit de pregătirea sportivă pentru competiții. În acest caz, instruirea ar trebui adaptată cerințelor operaționale ale forțelor de ordine, unde contează atât controlul fizic al unei persoane, cât și evaluarea rapidă a situației și respectarea procedurilor de intervenție.

Alegerea unei singure organizații ar limita competiția pentru contract, motiv pentru care justificarea administrativă și argumentele care susțin această procedură reprezintă elemente importante ale atribuirii.

UFC și Dana White, directorul general și președintele organizației, au o relație publică de colaborare cu administrația președintelui american Donald Trump. Unul dintre exemplele menționate în relatările de presă este evenimentul UFC Freedom 250, găzduit la Casa Albă în iunie 2026.

Acest context este relevant pentru relațiile publice dintre organizație și administrație, însă informațiile disponibile nu demonstrează că apropierea dintre cele două părți ar fi motivul atribuirii contractului.

Documentul citat prevede un contract exclusiv cu o durată de un an. Valoarea financiară nu a fost dezvăluită în informațiile publicate, astfel că nu există o sumă confirmată care să poată fi atribuită acordului.

De asemenea, informațiile prezentate în relatările de presă descriu intenția de atribuire și justificarea utilizării unei surse unice. Ele nu stabilesc, prin ele însele, că instruirea a început deja sau că toate etapele administrative ale contractării au fost finalizate.

În concluzie, propunerea ar apropia UFC de activitatea de pregătire tactică a agenților federali americani. Principalele detalii cunoscute sunt durata de un an, obiectivele programului și intenția de a atribui contractul fără o competiție deschisă între furnizori.