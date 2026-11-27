Pensionarii care vor să consulte online talonul de pensie trebuie să știe că simpla creare a unui cont pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) nu activează automat acest serviciu.

Cei care nu au optat anterior pentru documentul electronic trebuie să își exprime acordul în Spațiul Privat Virtual (SPV), printr-o bifă în secțiunea „E-Talon”. În plus, primul document poate fi disponibil abia după una sau două luni de la activarea opțiunii.

Potrivit informațiilor publicate de CNPP, pensionarii care utilizau deja documentul electronic pe vechiul portal nu trebuie să facă o nouă solicitare. Conturile existente au fost migrate, iar e-Talonul este disponibil începând cu drepturile aferente lunii august 2026.

În schimb, persoanele care aveau cont pe platforma veche, dar nu optaseră pentru documentul electronic, trebuie să activeze serviciul în noul portal.

Pentru a primi talonul în format electronic, pensionarul trebuie să intre în contul personal din Spațiul Privat Virtual și să acceseze secțiunea „E-Talon”. Acolo trebuie să își exprime consimțământul prin bifarea opțiunii corespunzătoare.

După acest pas, CNPP declanșează procedura de generare și transmitere a documentului. Așadar, simpla autentificare în cont nu este suficientă.

Noul portal CNPP poate fi accesat de pe calculator, tabletă sau telefon mobil. Cei care aveau deja cont pe vechea platformă se pot autentifica folosind aceleași date de acces.

Momentul în care documentul devine disponibil depinde de data la care pensionarul își exprimă acordul.

Dacă opțiunea este activată între zilele 1 și Z ale lunii, e-Talonul poate fi transmis în contul SPV sau prin e-mail în luna următoare.

Dacă acordul este exprimat după data Z, documentul poate fi transmis în a doua lună următoare. Data-limită Z nu este fixă: în funcție de sărbătorile legale și de calendarul lunii, aceasta poate fi cuprinsă între zilele 5 și 10.

De exemplu, activarea serviciului după data-limită din noiembrie poate însemna că primul talon va fi disponibil abia în ianuarie.

În contul personal din secțiunea „E-Talon” pot fi vizualizate maximum șase documente. CNPP recomandă utilizatorilor să descarce taloanele și să le păstreze pe propriile dispozitive, pentru a le putea consulta ulterior.

Există și o situație în care documentul este transmis în continuare pe hârtie: talonul aferent lunii decembrie, care include cupoanele de călătorie cu reducere de 50% sau 100%, va fi distribuit beneficiarilor și în format fizic.

Pentru persoanele care nu folosesc internetul sau întâmpină dificultăți la crearea și utilizarea contului, ajutorul unei rude sau al unei persoane de încredere poate fi util. Este important însă ca datele de autentificare să rămână protejate și să nu fie comunicate unor persoane necunoscute.

Portalul CNPP include și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale pentru principalele funcționalități ale platformei și ale Spațiului Privat Virtual.

Noul portal poate fi accesat la adresa www.cnpp.ro.