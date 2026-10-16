Evoluția acțiunilor marilor jucători din domeniul AI continuă pe un trend descendent pe piețele financiare internaționale. Printre cele mai afectate firme se numără Nvidia, un pilon al acestei industrii, în timp ce pe piețe se extinde starea de neliniște legată de sumele imense direcționate către dezvoltarea noilor tehnologii, conform apnews.

Valul de scăderi a debutat la mijlocul săptămânii pe Wall Street și a cuprins ulterior bursele din Asia, unde principalii indici au consemnat pierderi semnificative. Temerea centrală a pieței este că ritmul de cheltuire al companiilor AI este prea ridicat, iar veniturile obținute ar putea să nu fie suficiente pentru amortizarea investițiilor.

Conform informațiilor furnizate de Associated Press, companiile din domeniul inteligenței artificiale au înregistrat deprecieri joi, într-un moment în care alte domenii din economia americană au evoluat favorabil. Titlurile Nvidia, gigantul american care furnizează microprocesoarele necesare infrastructurii AI, au pierdut 1,9% în timpul sesiunii de tranzacționare.

Nvidia a reprezentat unul dintre principalii motori ai expansiunii inteligenței artificiale. Din ultimele luni ale anului 2022, cotația acțiunilor sale a consemnat o creștere spectaculoasă de aproximativ 1.415%, pe fondul cererii masive de componente pentru centrele de date. În prezent, actorii din piață analizează dacă această dinamică de accelerare a investițiilor va putea fi susținută pe termen lung.

Corecțiile de preț nu reflectă o scădere a cererii pentru produsele companiei, ci indică o precauție sporită din partea investitorilor în privința evaluării acțiunilor din domeniul AI.

Dezvoltarea soluțiilor de inteligență artificială implică resurse financiare uriașe. Jucătorii din domeniu depind de centre de date mari, echipamente avansate, procesoare grafice și un consum masiv de energie electrică. Pentru finanțarea acestei infrastructuri, numeroase firme s-au împrumutat cu miliarde de dolari, mizând pe o creștere accelerată a profiturilor viitoare.

Cu toate acestea, costul creditării a crescut constant, determinând piața să evalueze sustenabilitatea pe termen lung a acestor cheltuieli. Un factor decisiv în scăderea cotațiilor AI îl constituie avansul randamentelor la obligațiuni, adică nivelul câștigurilor oferite celor care împrumută bani statelor sau corporațiilor. Odată cu creșterea acestor randamente, contractarea de noi credite devine mai scumpă. În acest context, o parte din capital se reorientează către active cu un grad mai ridicat de siguranță, în detrimentul acțiunilor tehnologice puternic apreciate.

Un caz relevant este cel al CoreWeave, furnizor american de putere de calcul pentru aplicații AI. Cotația firmei a coborât joi cu 5,2%, după o scădere de 15,5% înregistrată în ședința anterioară. CoreWeave a precizat că are de achitat datorii de 4,41 miliarde de dolari în a doua jumătate a anului 2026 și alte 6,18 miliarde de dolari în cursul anului 2027. La finalul lunii iunie, compania dispunea de resurse financiare de peste 5,5 miliarde de dolari pentru operare și obligații financiare. Aceste date explică atenția sporită acordată de investitori gradului de îndatorare, întrucât chiar și companiile cu o bază de clienți în extindere au nevoie de lichidități solide pentru a-și acoperi scadențele.

Nivelul rezultatelor financiare care depășesc estimările nu mai reprezintă o garanție pentru oprirea scăderilor pe bursă în sectorul tehnologic.

Producătorul taiwanez de semiconductori TSMC a anunțat un profit peste așteptările analiștilor și a confirmat o cerere susținută pentru produsele sale. Cu toate acestea, titlurile companiei tranzacționate pe piețele americane au scăzut joi cu 2,6%. Situația confirmă faptul că atenția pieței rămâne concentrată pe costurile ridicate de dezvoltare din industria AI, lăsând în plan secundar rezultatele curente bune.

Dinamica negativă din sectorul tehnologic s-a reflectat direct pe piețele asiatice. Bursa din Coreea de Sud a consemnat joi o scădere de 7,6%, în timp ce piața din Japonia a pierdut 4,9%.

Coreea de Sud a resimțit puternic aceste corecții din cauza ponderii mari a producătorilor de componente electronice, precum Samsung Electronics și SK Hynix. Față de nivelul maxim atins în luna iunie, principalul indice al bursei sud-coreene a pierdut 39% din valoare.

În Statele Unite, indicele Nasdaq, cu o componentă tehnologică semnificativă, înregistra joi o scădere de 0,4%. În schimb, indicele Dow Jones, care reflectă evoluția a 30 de companii mari din sectoare diverse ale economiei americane, consemna o creștere de 0,9%.