Primăria Capitalei, acuzată că blochează un protest pentru Călin Georgescu. Ce susține Gheorghe Piperea

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea l-a acuzat pe primarul general Ciprian Ciucu că ar fi restrâns dreptul la protest, după ce Primăria Capitalei a retras din circuitul de avizare proiectul de protocol pentru o manifestație programată pe 14 noiembrie 2026, în Parcul Izvor din București. Potrivit lui Piperea, municipalitatea stabilise inițial o limită de 50 de participanți, iar ulterior ar fi invocat modificarea scopului evenimentului. Manifestația ar urma să fie organizată în susținerea lui Călin Georgescu.

„Pentru 14 noiembrie 2026, adică sâmbăta viitoare, s-a notificat Primăriei o Adunare publică în Parcul Izvor de lângă Parlamentul României, sub numele «Respectarea statului de drept şi a libertăţilor fundamentale»”, a declarat Gheorghe Piperea.

Potrivit europarlamentarului AUR, Primăria Capitalei a transmis inițial organizatorilor un proiect de protocol care stabilea condițiile în care urma să se desfășoare manifestația.

Documentul ar fi inclus prevederi privind intervalul orar, delimitarea spațiului destinat participanților și durata intervențiilor publice.

Piperea a criticat în special numărul maxim de persoane prevăzut în document.

„De exemplu, ora de derulare (8-18, cu «defluire» începând cu ora 17,45), spaţiul obligatoriu, strict delimitat de jandarmi, al adunării, timpul limitat alocat «scurtelor alocuţiuni» în cadrul adunării publice şi numărul de participanţi: 50 de persoane”, a precizat acesta.

Europarlamentarul consideră că aceste condiții ar fi reprezentat restricții asupra desfășurării manifestației.

Conform relatării lui Gheorghe Piperea, după transmiterea proiectului inițial, organizatorii au primit o nouă adresă, semnată de primarul general Ciprian Ciucu. Prin documentul respectiv, aceștia ar fi fost informați că proiectul de protocol a fost retras din procedura de avizare.

Motivul invocat de municipalitate, potrivit europarlamentarului AUR, ar fi fost schimbarea scopului manifestației în comunicările apărute în mediul online.

„Aşadar, dl. Ciucu interzice de facto o adunare publică pentru că «s-a constatat că manifestaţia are alt scop»”, a afirmat europarlamentarul.

Afirmația potrivit căreia măsura ar reprezenta o interzicere a manifestației îi aparține lui Gheorghe Piperea. În informațiile prezentate nu este inclus și punctul de vedere al Primăriei Capitalei privind acuzațiile formulate.

Gheorghe Piperea a contestat decizia atribuită municipalității și a susținut că dreptul la protest nu ar trebui condiționat de persoana sau cauza pentru care participanții aleg să se mobilizeze.

Europarlamentarul AUR a făcut referire directă la posibilitatea organizării unor manifestații în sprijinul lui Călin Georgescu.

„Dacă oamenii vor să îl susţină pe Călin Georgescu prin proteste de stradă e dreptul lor să o facă, iar autorităţile nu îl pot refuza fără să capete instantaneu atributul de instituţii sau demnitari anti-democratici”, a explicat acesta.

Gheorghe Piperea consideră că retragerea proiectului de protocol reprezintă o restrângere nejustificată a dreptului cetățenilor de a participa la adunări publice. Această interpretare aparține europarlamentarului și nu reprezintă o constatare juridică privind legalitatea măsurilor luate de municipalitate.

În declarațiile sale, Gheorghe Piperea a abordat și posibilitatea ca manifestația să se desfășoare fără cadrul organizatoric stabilit inițial. Acesta a susținut că refuzul avizării protocolului ar putea avea consecințe asupra modului în care este gestionată adunarea publică și asupra responsabilităților autorităților.

„Refuzul avizării protocolului unui protest mută responsabilitatea pentru ceea ce s-ar putea întâmpla rău la protest de pe umerii organizatorilor pe capul autorităţii, în acest caz, al Primăriei şi al primarului”, a avertizat europarlamentarul AUR.

Manifestația la care face referire Gheorghe Piperea este programată pentru 14 noiembrie 2026, în Parcul Izvor din București. Potrivit afirmațiilor acestuia, procedura de avizare a fost întreruptă după retragerea proiectului de protocol.