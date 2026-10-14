Inteligența artificială ar putea permite transferarea automată a economiilor către conturi cu dobânzi mai mari, fără ca titularii să fie nevoiți să compare permanent ofertele băncilor. Torsten Slok, economistul-șef al companiei americane Apollo Global Management, a avertizat asupra acestui risc, într-o analiză publicată în septembrie 2026. Potrivit acestuia, utilizarea pe scară largă a agenților IA ar putea determina retragerea unor sume importante din conturile bancare cu dobânzi reduse, relatează CNBC.

Torsten Slok, economistul-șef al Apollo Global Management, a atras atenția că asemenea operațiuni, realizate pe scară largă, ar putea crea dificultăți pentru băncile care se bazează pe depozitele clienților pentru finanțarea creditelor.

Potrivit economistului american, agenții de inteligență artificială, precum Muse, dezvoltat de Meta, ar putea căuta conturi cu dobânzi mai bune și ar putea muta automat sumele disponibile.

Diferențele dintre ofertele financiare sunt importante, în special în Statele Unite. Dobânda medie anuală pentru conturile curente este de aproximativ 0,1%, în timp ce unele companii financiare oferă randamente cuprinse între 3,3% și 5%.

În aceste condiții, instrumentele IA ar putea compara produsele bancare și ar putea direcționa banii către variantele mai avantajoase pentru clienți. Economistul a avertizat încă din septembrie că extinderea utilizării acestor tehnologii ar putea afecta stabilitatea sectorului financiar.

„Dacă fiecare gospodărie ar folosi agenți IA pentru a obține randamente mai bune pentru banii disponibili, băncile ar putea pierde o mare parte din depozitele ieftine pe care se bazează pentru a acorda împrumuturi”, a explicat Torsten Slok.

Pentru clienți, transferarea economiilor către conturi cu dobânzi superioare ar putea însemna venituri mai mari din banii depuși.

În schimb, instituțiile bancare care oferă dobânzi reduse ar putea pierde o parte dintre fondurile pe care le utilizează pentru acordarea împrumuturilor.

Riscul semnalat de economist apare în situația în care un număr mare de persoane ar începe să folosească agenți IA pentru a muta automat economiile.

O asemenea schimbare ar putea reduce volumul depozitelor disponibile în anumite bănci și ar putea afecta modul în care acestea își finanțează activitatea.

Analiștii Bank of America au prezentat și o perspectivă diferită asupra impactului inteligenței artificiale în sectorul bancar.

Aceștia consideră că instituțiile financiare ar putea dezvolta propriile soluții bazate pe IA, pentru a se adapta la schimbările privind administrarea banilor.

Totuși, investitorii urmăresc posibilele efecte ale agenților IA asupra depozitelor, comisioanelor și profiturilor băncilor.

Într-o notă publicată în octombrie, Bank of America a arătat că instituțiile financiare ar putea fi nevoite să își adapteze serviciile, deoarece instrumentele de inteligență artificială ar putea ajunge să selecteze și să administreze produse bancare în numele clienților.