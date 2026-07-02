Companiile americane din domeniul tehnologiei de apărare adoptă soluții inspirate din industria auto, petrolieră și farmaceutică pentru a produce mai rapid și mai ieftin motoare de rachetă și alte sisteme de armament destinate Pentagonului, potrivit Reuters.

Schimbarea vine pe fondul creșterii accelerate a cererii de muniții și rachete după războiul din Ucraina și recentele operațiuni militare desfășurate de Statele Unite în Orientul Mijlociu.

Noile companii încearcă să concureze cu marii contractori tradiționali din industria de apărare, mizând pe tehnologii moderne, imprimare 3D și lanțuri de aprovizionare neconvenționale.

Miza este uriașă: accesul la contracte din partea Departamentului Apărării al SUA, instituție care administrează un buget anual de peste 1.000 de miliarde de dolari.

Potrivit datelor Pentagonului, Statele Unite au utilizat peste 50.000 de rachete, proiectile și alte muniții propulsate cu motoare de rachetă în perioada cuprinsă între invazia Rusiei în Ucraina, începută în 2022, și atacurile recente asupra unor ținte din Iran.

Pentru a răspunde acestei cereri, administrația americană alocă aproximativ 53 de miliarde de dolari pentru extinderea capacităților de producție și simplifică procedurile de achiziție pentru echipamente militare considerate critice.

În același timp, marile companii din industria de apărare, precum Lockheed Martin, Boeing și RTX, compania-mamă a Raytheon, au avertizat în repetate rânduri că lipsa motoarelor de rachetă încetinește producția de sisteme de armament.

Una dintre companiile care încearcă să schimbe modul în care sunt produse armele este Castelion, un startup din California specializat în motoare de rachetă și arme hipersonice.

În loc să utilizeze componente electronice dezvoltate exclusiv pentru industria aerospațială, compania folosește procesoare programabile deja utilizate pe scară largă în automobilele electrice și în sistemele moderne de asistență pentru șofer.

Potrivit directorului operațional Sean Pitt, aceste componente pot fi cumpărate la aproximativ o zecime din costul variantelor utilizate în industria aerospațială și pot fi livrate de aproximativ șase ori mai rapid.

Strategia permite reducerea costurilor și evitarea blocajelor din lanțurile tradiționale de aprovizionare.

Castelion a identificat o altă sursă neobișnuită de componente: industria petrolului și gazelor.

Compania utilizează tuburi metalice de înaltă rezistență fabricate pentru operațiunile de fracturare hidraulică („fracking”), în locul pieselor similare produse special pentru industria aerospațială.

Aceste tuburi sunt proiectate să reziste la temperaturi și presiuni foarte ridicate, caracteristici comparabile cu cele necesare în motoarele de rachetă. În plus, ele sunt disponibile de la un număr mai mare de furnizori și la prețuri mai reduse.

Castelion, evaluată recent la aproape 3 miliarde de dolari, a obținut deja contracte importante din partea Pentagonului pentru producerea a peste 500 de arme hipersonice.

Inovațiile nu se opresc la componentele mecanice. Startupul american Anduril, unul dintre cei mai importanți noi jucători din industria de apărare, utilizează tehnologii dezvoltate inițial pentru producția de medicamente.

Compania a achiziționat echipamente produse de firma FlackTek, din Colorado, care folosesc mixere centrifugale fără palete pentru omogenizarea substanțelor chimice utilizate în combustibilul solid al motoarelor de rachetă.

Sistemul permite procesarea unor cantități de sute de kilograme în doar câteva minute, comparativ cu ore întregi în cazul instalațiilor convenționale.

Potrivit Anduril, noua tehnologie oferă o capacitate de producție de peste zece ori mai mare decât sistemele utilizate anterior, iar unele aplicații indică un randament de peste 24 de ori mai mare față de mixerele industriale clasice.

Aceeași tehnologie este folosită și în industria farmaceutică pentru producerea unor tratamente complexe, unde uniformitatea compoziției și eliminarea contaminării sunt esențiale.

Un alt domeniu în care apar schimbări importante este imprimarea 3D.

Un studiu realizat în 2024 de Northrop Grumman a arătat că utilizarea matrițelor imprimate 3D poate reduce timpul necesar construirii unei noi linii de producție de la aproximativ un an la numai șase săptămâni.

Compania X-Bow Systems dezvoltă motoare de rachetă folosind imprimarea 3D atât pentru combustibil, cât și pentru unele componente structurale. Firma susține că poate reduce timpul necesar construirii unei noi linii de fabricație de la trei-șase ani la aproximativ un an și a obținut deja un contract în valoare de 191 de milioane de dolari din partea Pentagonului.

O abordare similară este utilizată și de Firehawk Aerospace, companie înființată în 2020 în Texas. Potrivit reprezentanților firmei, procesul propriu reduce timpul de producție al combustibilului pentru rachete de la până la 60 de zile la aproximativ șapte ore și scade costurile la aproximativ o zecime față de metodele tradiționale.

În ciuda progreselor tehnologice, specialiștii avertizează că producția de motoare de rachetă rămâne un proces complex.

Tom Karako, directorul Missile Defense Project din cadrul Center for Strategic and International Studies (CSIS), explică faptul că fabricarea acestor sisteme presupune numeroase etape obligatorii, inclusiv turnarea combustibilului, întărirea materialelor, tratamente termice, inspecții cu raze X și verificări riguroase de calitate.

În plus, echipamentele necesare pentru aceste procese, precum cuptoarele speciale și instalațiile de radiografiere industrială, reprezintă în continuare un punct vulnerabil al industriei.

La rândul lor, reprezentanții startupurilor susțin că succesul pe termen lung depinde și de schimbarea modului în care Pentagonul încheie contractele. În prezent, multe achiziții sunt realizate anual, ceea ce face dificilă planificarea investițiilor pe termen lung și extinderea capacităților de producție.

Deși noile companii nu au ajuns încă la volumul producătorilor tradiționali, ele încearcă să demonstreze că tehnologii preluate din alte industrii pot accelera dezvoltarea armamentului și pot reduce costurile într-un moment în care cererea pentru rachete și muniții este în continuă creștere.