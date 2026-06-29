Statele Unite ale Americii continuă să fie puternic dependente de aliații europeni din NATO, indiferent de retorica venită de la Washington, a declarat fostul secretar general al Alianței, Jens Stoltenberg, potrivit Die Welt.

Într-un interviu acordat cotidianului german, Jens Stoltenberg – care ocupă în prezent funcția de ministru de finanțe al Norvegiei – a subliniat importanța strategică a Europei pentru securitatea americană.

„Apărarea Statelor Unite începe la granița dintre Europa și Rusia”, a afirmat el.

Stoltenberg a atras atenția asupra amenințării reprezentate de arsenalul nuclear rus situat în Peninsula Kola, aproape de frontiera cu Norvegia:

„Unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume este situat chiar peste granița cu Norvegia, în Peninsula Kola din Rusia. Aceste arme nu sunt îndreptate spre Oslo - sunt îndreptate spre Washington și New York. Dar Norvegia ajută la urmărirea submarinelor rusești atunci când acestea își părăsesc bazele.”

El a continuat:

„Norvegia ajută și prin furnizarea de avertizări timpurii privind lansările de rachete și aeronave. Și situația este similară în Finlanda și în multe alte țări europene. Acest lucru este crucial pentru securitatea Statelor Unite.”

Fostul șef al NATO a recunoscut existența divergențelor transatlantice pe teme precum comerțul, clima și anumite aspecte de securitate, dar a subliniat că investițiile europene în apărare reprezintă cheia menținerii solidității Alianței.

„Cel mai important lucru pe care Europa l-ar putea face pentru a păstra NATO ar fi să investească mai mult în apărare. Și exact asta facem. Germania este acum pe cale să devină cel mai mare investitor european în apărare”, a precizat Stoltenberg.

Declarațiile lui Jens Stoltenberg vin în contextul criticilor repetate ale președintelui american Donald Trump la adresa NATO și a dezbaterilor continue privind împărțirea echitabilă a sarcinilor de apărare între Statele Unite și partenerii europeni. Mesajul său subliniază că, dincolo de diferențele politice, securitatea transatlantică rămâne interdependentă.