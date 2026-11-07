HAI România! Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil







Alegerile de mijloc de mandat din 3 noiembrie nu au fost o simplă oscilație a pendulului, cum se întâmplă des în politica americană. Au arătat mai degrabă cum cedează o structură care părea solidă până în ultima clipă. Partidul Republican, cunoscut și ca GOP (Grand Old Party – „Marele Partid Vechi”), părea imun la propriile erori.

Apoi alegătorii moderați și independenții care l-au readus pe Donald Trump la putere în 2024 fie au trecut la democrați, fie au rămas acasă. Baza dură a mișcării MAGA (Make America Great Again – „Să facem America din nou măreață”) a rămas pe loc, dar o bază nu mai înseamnă o majoritate.