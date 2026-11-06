Ce trebuie să declari și unde dacă ai venituri din investiții la bursă?

Veniturile din investiții la bursă pot implica depunerea Declarației unice și plata contribuției de sănătate (CASS).

Prin Declarația unică se declară, după caz:

Câștigul net anual sau pierderea din tranzacții fără reținere la sursă în România;

Dividendele din străinătate;

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), când veniturile relevante ating plafonul legal.

Câștigurile și dividendele cu impozit final reținut în România nu se redeclară pentru impozit. Ele pot conta la plafonul CASS.

Pentru acțiunile cumpărate și apoi vândute, câștigul se determină pornind de la diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, luând în calcul costurile tranzacției declarate fiscal.

Creșterea cotației acțiunilor încă deținute nu reprezintă un câștig realizat din vânzare.

Important: Dobânzile și câștigurile din transferul titlurilor de stat românești sunt scutite de impozit și nu intră nici în calculul plafonului CASS.

Poți depune Declarația unică sau formularul 212 online, prin SPV sau prin portalul e-guvernare.

Poți accesa contul personal SPV cu utilizator și parolă.

Verifică datele precompletate, corectează informațiile greșite și adaugă veniturile care lipsesc.

Apoi transmite declarația prin Portalul ANAF - Declaratii electronice.

Depunerea Declarației unice prin portalul e-guvernare presupune semnarea formularului 212 cu o semnătură electronică calificată. Certificatul folosit trebuie să fie valabil și înregistrat la ANAF.

Fișierul semnat se încarcă apoi în serviciul de depunere de pe e-guvernare.

Intermediarii rezidenți fiscal în România rețin impozitul pe fiecare câștig și tu nu ești nevoit să declari.

Regula se aplică și nerezidenților cu sediu permanent în România care au calitatea de intermediar.

Aceștia trebuie să calculeze și să rețină impozitul pe fiecare câștig, cu următoarele cote:

3% pentru titlurile deținute cel puțin 365 de zile;

6% pentru titlurile deținute mai puțin de 365 de zile.

Pentru tranzacțiile fără reținere la sursă în România, se declară câștigul net anual sau pierderea anuală.

Impozitul este de 16% asupra câștigului net anual impozabil, conform Legii nr. 239/2025.

Pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, cota de impozitare este de 16%. Aceasta e reținută la sursă de către societatea plătitoare în momentul distribuirii/plății.

Pentru dividendele distribuite și neachitate până la sfârșitul anului, impozitul se plătește până la 25 ianuarie al anului următor.

Dacă obții venituri din dividende din străinătate, trebuie să completezi Declarația Unică, inclusiv atunci când statul respectiv a reținut deja impozit.

Pentru dividendele distribuite în 2026, cota românească este de 16%.

În condițiile în care există o convenție de evitare a dublei impuneri cu statul în care ai obținut veniturile, poți să scazi suma impozitului plătit în străinătate din impozitul datorat în România.

Suma scăzută nu poate depăși impozitul de 16% datorat în România pentru acel venit, adică dacă impozitul este mai mare în țara respectivă, statul român nu restituie diferența.

CASS se datorează dacă veniturile relevante cumulate (inclusiv veniturile din investiții la bursă) pentru 2026 ating 24300 lei, echivalentul a șase salarii minime brute.

Important: CASS trebuie declarat prin Declarația Unică chiar dacă impozitul pe venit a fost reținut la sursă.

CASS se calculează cu o cotă de 10% aplicată unei baze fixe de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute, în funcție de intervalul în care se încadrează totalul veniturilor.

Pentru veniturile realizate 2026 se folosește salariul minim de 4050 de lei, în vigoare la 1 ianuarie 2026, chiar dacă între timp salariul minim s-a majorat la 4325 lei.

În calculul plafonului, veniturile din investiții se cumulează cu veniturile relevante fiscal din:

Chirii;

Drepturi de proprietate intelectuală;

Asocieri cu persoane juridice;

Activități agricole, silvicultură și piscicultură;

Alte surse.

De exemplu, pentru închirierea unui apartament se ia în calcul venitul net, după deducerea cheltuielilor. Salariile și activitățile independente au reguli CASS distincte și nu intră în acest cumul. Calitatea de salariat nu elimină CASS pe investiții.

Venituri cumulate pentru verificarea plafonului Baza CASS CASS datorată De la 24300 lei inclusiv până la 48600 lei exclusiv (6-12 salarii) 24300 lei 2430 lei De la 48600 lei inclusiv până la 97200 lei exclusiv (12-24 salarii) 48600 lei 4860 lei Cel puțin 97200 lei (minimum 24 de salarii) 97200 lei 9720 lei

Dacă totalul veniturilor nete, inclusiv cele din investiții la bursă, este sub 24300 de lei, nu ai obligația de a plăti CASS pentru ele.

Pentru veniturile din 2026 pe care investitorul are obligația să le declare, termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2027 inclusiv.

Până la aceeași dată se plătesc și impozitul anual calculat de investitor și CASS datorată pentru aceste venituri.