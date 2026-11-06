Modelele de inteligenţă artificială dezvoltate de compania Anthropic înregistrează o rată de îmbunătăţire de aproape două ori mai rapidă comparativ cu perioadele anterioare. Această accelerare este susținută de rolul tot mai activ pe care tehnologia îl are în crearea unor versiuni proprii mai avansate, conform unui studiu independent citat de Reuters.

Descoperirile intensifică temerile că ritmul în care evoluează inteligența artificială ar putea depăși capacitatea experților de a evalua și gestiona riscurile asociate.

Concluziile prezentate de organizaţia non-profit METR, entitate specializată în siguranţa inteligenței artificiale, oferă indicii clare privind capacitatea tehnologiei de a-și accelera propria evoluție. Acest fenomen ar putea netezi drumul către autoîmbunătăţirea recursivă, scenariul în care sistemele tehnologice ajung să conceapă versiuni superioare fără a mai necesita intervenţia umană.

Experții de la METR apreciază că inteligenţa artificială contribuie în proporție de aproximativ 80% la ritmul actual de accelerare, deşi admit că determinarea exactă a acestei cifre rămâne incertă. În plus, cercetătorii nu au identificat blocaje majore care să frâneze avansul modelelor pe parcursul anului viitor.

"Suntem convinşi că această accelerare nu se datorează unei intensificări a scalării puterii de calcul utilizate în antrenare", a precizat organizaţia METR, cunoscută şi sub denumirea de Model Evaluation and Threat Research.

Reprezentanții organizației au subliniat însă că sistemele actuale nu sunt pregătite să aducă contribuţii autonome decisive în fazele critice de antrenare a modelelor.

Ipoteza autoîmbunătăţirii recursive a stârnit îngrijorare în rândul comunității științifice. Cercetătorii avertizează că sistemele capabile de o astfel de performanță pot deveni greu de aliniat cu prioritățile umane, complicând monitorizarea și controlul lor și generând un potențial risc existențial.

Trecerea la o nouă etapă de dezvoltare ar putea reconfigura industria tech, unde s-au investit sute de miliarde de dolari în infrastructura de calcul pentru antrenare, pe măsură ce tehnologia devine propriul ei motor de progres.

Analiza realizată de METR pe o durată de 11 săptămâni, bazată pe date confidențiale, interviuri și teste pe modele nelansate, indică faptul că performanțele modelelor Anthropic au crescut de 1,9 ori mai repede începând din octombrie 2025.