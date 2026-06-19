Un grup de cercetători a folosit un model statistic controversat pentru a estima cât timp ar mai putea exista omenirea. Analiza, bazată pe „Argumentul Apocalipsei”, indică o probabilitate de 95% ca specia umană să nu depășească un anumit prag al populației totale, ceea ce ar plasa sfârșitul existenței umane peste aproximativ 17.100 de ani. Autorii subliniază însă că nu este vorba despre o predicție privind sfârșitul lumii, ci despre un exercițiu matematic, relatează Daily Mail.

Un model matematic estimează cât timp ar mai putea exista omenirea. Mai mulți cercetători au încercat să estimeze cât timp ar mai putea exista specia umană folosind un model cunoscut drept „Argumentul Apocalipsei”.

Teoria nu ia în calcul războaie, pandemii, dezastre naturale sau alte evenimente care ar putea afecta civilizația, ci se bazează exclusiv pe probabilități matematice. Modelul pornește de la ideea că oamenii care trăiesc astăzi reprezintă un eșantion aleatoriu din totalul persoanelor care au existat și vor exista vreodată.

Potrivit estimărilor folosite de cercetători, aproximativ 117 miliarde de oameni s-au născut până acum pe Pământ. Plecând de la acest număr, modelul sugerează că populația totală a speciei umane ar putea ajunge la aproximativ 2,34 trilioane de persoane.

La ritmul actual al natalității, acest prag ar putea fi atins peste aproximativ 17.100 de ani.

Ipoteza a fost formulată de astrofizicianul Brandon Carter și a fost popularizată ulterior de filosoful John Leslie. Modelul se bazează pe principiul copernican, conform căruia oamenii nu ocupă o poziție privilegiată în Univers. Aplicată la istoria omenirii, această idee sugerează că generația actuală nu ar trebui să se afle nici foarte aproape de începutul, nici foarte aproape de finalul existenței speciei umane.

Pe baza acestui raționament, susținătorii teoriei consideră că există o probabilitate de 95% ca numărul total al oamenilor care vor exista vreodată să nu depășească semnificativ estimarea rezultată din calcule. Concluziile sunt contestate de numeroși cercetători, care consideră că teoria simplifică excesiv realitatea.

Printre factorii care nu sunt luați în calcul se numără dezvoltarea tehnologică, inteligența artificială, progresele medicale sau posibilitatea colonizării altor planete. Toate aceste elemente ar putea modifica radical perspectivele privind viitorul omenirii.

Autorii unor astfel de studii subliniază că rezultatele nu reprezintă o predicție concretă despre dispariția speciei umane, ci doar o estimare statistică realizată pe baza unor ipoteze matematice.

Într-o cercetare separată publicată în luna mai, cercetători de la Universitatea din Milano au analizat un scenariu în care degradarea mediului afectează capacitatea Pământului de a susține populația actuală. Modelul utilizat a indicat că populația globală s-ar putea reduce la jumătate până în anul 2064 și ar putea ajunge la aproximativ două miliarde de persoane.

Autorii au precizat însă că și aceste rezultate reprezintă doar o simulare matematică și nu trebuie interpretate drept o prognoză.

Deși astfel de studii atrag atenția prin concluziile lor, comunitatea științifică subliniază că evoluția omenirii depinde de numeroși factori care nu pot fi anticipați cu exactitate.

Dezvoltarea tehnologică, schimbările sociale, progresele medicale și capacitatea societăților de a răspunde provocărilor globale pot influența decisiv viitorul civilizației umane în următoarele milenii.