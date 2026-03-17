Simularea Evaluării Naționale 2026, proba la Matematică. Testarea, boicotată de profesorii din 127 de școli

Elevii de clasa a VIII-a susțin marți proba la Matematică în cadrul simulării Evaluării Naționale 2026. Din nou, testarea nu are loc în 127 de școli din cauza boicotului profesorilor.

Marți, 17 martie 2026, elevii de clasa a VIII-a susțin cea de-a doua probă a simulării Evaluării Naționale, cea de Matematică. Testarea începe la ora 9:00, iar elevii trebuie să se prezinte în sălile de examen până la 8:30. Durata probei este de două ore, timp calculat din momentul distribuirii subiectelor către toți candidații prezenți.

Simularea este organizată în peste 4.500 de unități de învățământ din întreaga țară. În 127 de școli, testarea nu se desfășoară, din cauza boicotului profesorilor, nemulțumiți față de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Subiectele și baremele pentru proba de Matematică vor fi publicate marți, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Elevii nu au voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri sau notițe care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor. Telefoanele mobile sunt, de asemenea, interzise. Toate aceste obiecte trebuie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale.

Încălcarea acestor reguli este considerată fraudă sau tentativă de fraudă. Elevii prinși nerespectând regulile vor fi eliminați din examen, iar lucrarea lor va primi nota 1.

Luni, la simularea probei de Limba și literatura română, au fost prezenți peste 145.200 de elevi din întreaga țară. Peste 11.800 de elevi au lipsit, iar un singur elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 30 martie 2026 prin intermediul școlilor. Notarea poate fi trecută în catalog la cererea elevului sau a părinților acestuia.

Miercuri, 18 martie, va fi organizată proba de Limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Potrivit calendarului oficial, probele Evaluării Naționale se desfășoară în luna iunie, la Limba și literatura română (22), Matematică (25) și Limba și literatura maternă (26). Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate câteva zile mai târziu.