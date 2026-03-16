Simularea Evaluării Naționale a avut loc în 97,8% dintre școli. Când vor afla elevii rezultatele 

Ministerul Educației a anunțat, luni, că simularea Evaluării Naționale a fost organizată în 97,8% dintre unitățile de învățământ cu nivel gimnazial, după desfășurarea probei de limba română. Totodată, peste 5.200 de elevi din 104 unități de învățământ nu au participat la examen.

Ministerul Educației a anunțat că proba de Limba și literatura română, desfășurată pe data de 16 martie 2026, a avut loc în 4.545 de unități de învățământ, ceea ce reprezintă 97,8% din totalul școlilor cu nivel gimnazial.

Potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene la ora 15:00, peste 145.200 de elevi au fost prezenți, iar lucrările acestora au fost încărcate în sistem. Totodată, peste 11.800 de elevi au lipsit din unitățile de învățământ care au organizat simularea. Ministerul a anunțat că un singur elev a fost eliminat din examen, după o tentativă de fraudă. În cele 104 unități de învățământ care nu au organizat simularea sunt înscriși peste 5.200 de elevi de clasa a VIII-a.

Simularea probelor scrise din Evaluarea Națională 2026 continuă marți, 17 martie, cu proba la Matematică și se încheie miercuri, 18 martie, cu proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi comunicate individual pe data de 30 martie, fără a fi afișate public.

Examenul pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie. Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 - Limba și literatura română;

24 iunie 2026 - Matematică;

26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate câteva zile mai târziu.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis că poate pune la dispoziţie subiecte elaborate la nivel central, precum şi platforma de evaluare digitalizată, pentru unităţile de învăţământ care nu organizează în aceste zile simularea probelor scrise ale Evaluării Naţionale.

Instituţia a anunțat că aceste şcoli pot susţine simularea la o dată ulterioară, în colaborare cu inspectoratele şcolare, pentru elevii care doresc să participe.