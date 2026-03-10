Social

Vești foarte proaste pentru elevii de clasa a opta. Sindicaliștii din învățământ le boicotează simulările

Vești foarte proaste pentru elevii de clasa a opta. Sindicaliștii din învățământ le boicotează simulările
Peste 73.000 de profesori membri de sindicat au decis să nu participe la simulările examenelor naţionale, care încep săptămâna viitoare, conform referendumului organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi FSE „SPIRU HARET”.

73.000 de profesori nu vor participa la simulări

Situaţia semnalează o nemulţumire majoră în rândul cadrelor didactice, care reclamă presiuni şi practici abuzive din partea conducerilor şcolilor şi inspectoratelor şcolare.

Sindicaliştii au anunțat că, dintre aceştia, aproximativ 40.000 au ales chiar să intre în grevă pe perioada desfăşurării testărilor. Această decizie reflectă un nivel ridicat de frustrare în sistemul de învăţământ, unde profesorii reclamă presiuni din partea conducerilor şcolilor şi a inspectoratelor pentru a forţa desfăşurarea simulărilor.

Evaluarea națională

Sursa foto: Arhiva EVZ

Primul pas spre un protest mai amplu

Potrivit sindicatelor, în mai multe unităţi de învăţământ, inspectoratele au mărit numărul elevilor din săli şi au redus componenţa comisiilor de organizare, încălcând procedurile oficiale. „Astfel, simulările devin doar un exerciţiu formal, fără relevanţă reală pentru elevi, și un efort suplimentar pentru profesorii deja suprasolicitaţi de birocraţie”, transmit reprezentanţii FSLI şi SPIRU HARET.

Profesor

Profesor. Sursă foto: Freepik

Reprezentanţii sindicali au atras atenţia că neparticiparea la simulări nu este un act izolat, ci un prim pas spre un protest mai amplu, programat la finalul anului şcolar, chiar în perioada examenelor naţionale. „A boicota simulările este un gest de demnitate profesională, care nu afectează financiar profesorii, dar transmite un mesaj clar autorităţilor”, explică aceştia.

Când încep simulările

În prezent, situaţia exactă din unităţile de învăţământ este incertă, deoarece nu toţi angajaţii sunt membri de sindicat, iar Ministerul Educaţiei nu a comunicat încă măsurile ce vor fi luate în acest context.

Simulările examenelor naţionale, începând cu Evaluarea Naţională, sunt programate să demareze săptămâna viitoare, însă tensiunile din sistem sugerează că desfăşurarea acestora va fi dificilă în anumite şcoli. În ultima vreme, tot mai mulți profesori au anunțat că sunt nemulțumiți de salarii și de programul de lucru.

