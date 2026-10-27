Compania americană Anthropic, cunoscută pentru dezvoltarea asistentului de inteligență artificială Claude, se apropie de listarea la bursă, după ce a prezentat date financiare care arată o creștere rapidă a veniturilor, dar și pierderi foarte mari. În primele șase luni din 2026, compania a raportat o pierdere netă de 80,7 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Interesul pentru această listare este important nu doar pentru investitori, ci și pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale. Rezultatul ar putea arăta cât sunt dispuși oamenii și instituțiile să plătească pentru companiile care dezvoltă această tehnologie și dacă banii investiți pot aduce câștiguri pe termen lung.

Anthropic a anunțat că veniturile sale au crescut cu 1.368% în perioada aprilie-iunie 2026, comparativ cu aceleași trei luni din anul precedent. Cu alte cuvinte, compania a înregistrat venituri de peste 14 ori mai mari decât în perioada similară din 2025.

Totuși, creșterea veniturilor nu înseamnă automat că o companie obține și profit. Dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială presupune cheltuieli uriașe pentru calculatoare performante, centre de date, energie și echipe de specialiști.

Există și un aspect important în datele financiare prezentate de Anthropic. Deși pierderea netă a ajuns la 80,7 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, aceasta a fost influențată în mare parte de un element contabil legat de obligațiuni care pot fi transformate în acțiuni.

Separat, pierderea din activitatea operațională a fost de 693 de milioane de dolari, iar un indicator ajustat al rezultatului operațional a trecut pe plus, la 1,62 miliarde de dolari. Aceste cifre măsoară lucruri diferite și explică de ce pierderea netă nu trebuie confundată cu banii pe care compania îi pierde efectiv din activitatea de zi cu zi.

Anthropic ar putea deveni una dintre cele mai importante companii de inteligență artificială listate la bursă. Potrivit Reuters, unii investitori au estimat recent că firma ar putea valora aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, după ce anterior se vehiculase o valoare de circa 2.000 de miliarde de dolari.

Aceste sume sunt estimări ale investitorilor, nu prețuri oficiale stabilite pentru listare. Valoarea finală va depinde de condițiile ofertei și de interesul cumpărătorilor.

Pentru a înțelege dimensiunea acestor evaluări, este important de reținut că investitorii nu plătesc doar pentru rezultatele financiare de astăzi. Ei iau în calcul și posibilitatea ca firma să câștige mult mai mult în viitor, pe măsură ce tot mai multe companii folosesc inteligența artificială.

Anthropic susține că are deja o bază importantă de clienți: peste jumătate dintre companiile din clasamentul Fortune 500 și peste 30% dintre firmele incluse în Global 2000 au generat fiecare cel puțin 100.000 de dolari în venituri pentru companie în ultimele 12 luni încheiate la 30 septembrie 2026.

Pentru ca un asistent precum Claude să răspundă la întrebări, să analizeze documente sau să scrie cod, sunt necesare sisteme informatice foarte puternice. Acestea trebuie construite, întreținute și alimentate cu energie, iar utilizarea lor la scară mare implică alte costuri.

Anthropic a încheiat angajamente de peste 600 de miliarde de dolari pentru infrastructura de calcul, inclusiv prin acorduri cu Amazon și Google. Compania se bazează și pe alți furnizori pentru servicii cloud și componente tehnologice esențiale.

Aceste investiții îi pot permite să dezvolte modele mai performante și să răspundă cererii tot mai mari. În același timp, ele reprezintă un risc: dacă veniturile nu cresc suficient de repede, costurile pot deveni greu de susținut.

Compania a avertizat că cheltuielile pentru calcul și infrastructură vor continua să crească și vor rămâne principala categorie de cheltuieli operaționale.

În documentele pregătite pentru listare, Anthropic a atras atenția și asupra riscurilor asociate tehnologiei pe care o dezvoltă. Sistemele avansate de inteligență artificială pot fi folosite în activități frauduloase, pot contribui la manipularea informațiilor sau pot genera răspunsuri înșelătoare.

Compania a avertizat că dezvoltarea rapidă a modelelor ar putea avansa mai repede decât capacitatea sa de a crea și testa măsuri eficiente de siguranță.

Aceste probleme contează și pentru investitori. Un incident major de securitate, utilizarea abuzivă a tehnologiei sau noi restricții de reglementare ar putea afecta activitatea și reputația unei companii din acest domeniu.

Fondată în 2021 de foști cercetători ai OpenAI, Anthropic concurează cu aceasta în dezvoltarea asistenților și a modelelor avansate de inteligență artificială.

Dacă listarea va avea loc în condițiile anticipate, compania va putea atrage bani de la investitori prin vânzarea de acțiuni. Fondurile obținute pot susține dezvoltarea tehnologiei și investițiile în infrastructură, însă succesul ofertei nu garantează profituri viitoare.

Evoluția Anthropic va fi urmărită și de alte companii din domeniu, deoarece ar putea oferi un reper pentru evaluarea afacerilor bazate pe inteligență artificială.