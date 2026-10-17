Liberalul Adrian Veștea a criticat conducerea PNL, acuzând gruparea condusă de Ilie Bolojan că împinge partidul spre un declin politic major. Reacția vine după ce liberalii au decis să susțină Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, deși PNL nu va avea reprezentanți în noul Executiv, potrivit lui Veștea.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a susținut că partidul riscă să repete parcursul politic al PNȚCD și a cerut ca liderii care au obținut rezultate în alegeri și în administrația locală să fie ascultați în deciziile partidului.

Adrian Veștea a descris viitorul Executiv drept un guvern „practic monocolor PSD, cu câteva excepții «tehnocrate»” și a reproșat conducerii liberale că îi lasă pe aleșii locali fără sprijin guvernamental pentru proiectele comunităților pe care le reprezintă.

Potrivit acestuia, administrațiile locale au traversat un an dificil, marcat de întârzierea bugetului, incertitudini privind investițiile și blocaje administrative.

„În administrația locală, consecințele deciziilor politice nu se măsoară în declarații și conferințe de presă, ci în investiții amânate, proiecte blocate și oportunități pierdute pentru cetățeni”, a transmis liberalul.

Veștea a amintit și de momentul din iunie, când, potrivit acestuia, Ilie Bolojan și apropiații săi s-au opus susținerii unui guvern condus de un liberal și au amenințat cu excluderea din partid a celor care susțineau menținerea PNL la guvernare.

El a criticat schimbarea de poziție a conducerii liberale față de PSD, partid pe care gruparea Bolojan îl prezentase anterior drept principal adversar politic.

În opinia lui Veștea, susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri PNL, era considerată atunci o abatere, în timp ce votarea unui Executiv în care liberalii nu au reprezentanți este prezentată acum drept un act de responsabilitate.

Liberalul a susținut că negocierile și compromisurile sunt inevitabile în condițiile în care niciun partid nu deține singur o majoritate parlamentară de peste 50%. El a afirmat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, dar a criticat decizia PNL de a rămâne în afara guvernării.

Adrian Veștea a acuzat conducerea centrală că tratează opiniile diferite ca pe motive de sancționare și că pune apropierea de lideri înaintea competenței și a rezultatelor.

„Meritocrația nu poate însemna doar apropierea de conducerea centrală. Ea trebuie să însemne competență, rezultate, asumare și capacitatea de a câștiga încrederea cetățenilor”, a scris acesta.

Veștea a amintit că este membru PNL de 30 de ani și a susținut că libertatea de opinie trebuie să rămână o valoare fundamentală a partidului. El a criticat lunile de incertitudine politică, despre care a spus că au generat costuri pentru cetățeni, administrațiile locale și mediul de afaceri.

Liberalul a invocat evoluția PNL în sondajele de opinie și slăbirea poziției politice a partidului, cerând conducerii să țină cont de semnalele privind pierderea susținerii publice.

El a solicitat identificarea liderilor capabili să consolideze partidul înaintea alegerilor din 2028 și a susținut că primarii, președinții de consilii județene și ceilalți aleși locali care au obținut rezultate trebuie consultați și respectați.

„Direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”, a afirmat Veștea.

În încheiere, acesta a susținut că unitatea partidului nu trebuie confundată cu impunerea unanimității, iar disciplina nu trebuie să însemne reducerea la tăcere a celor care au opinii diferite.