Studiile ministrului Moșteanu. Traseul haotic printre facultăți neterminate și joburi private

CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, arată un traseu haotic printre facultăți și joburi private, finalizat abia în 2015 cu o diplomă de licență obținută la o universitate privată, în timp ce studiile inițiale la Politehnică nu au fost finalizate.

Moșteanu a venit și cu explicații privind parcursul său educațional: „Toată viața am tot învățat - și când am fost în publicitate am făcut diverse cursuri și cursuri de marketing. Am intrat în politică și un amic, pot să zic, influencer destul de cunoscut, Valeriu Nicolae, la început, pe vremea aia, ne-a lăsat de înțeles, de fapt, o realitate crudă că nu știam mai nimic despre politică”.

Ionuț Moșteanu a absolvit Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești în 1992 și a fost admis, în același an, la Facultatea de Automatică a Universității Politehnica din București, cu perioada 1992–1995 trecută în CV.

„În anul trei am oprit Automatica. De aceea am oprit, am început să muncesc. Întâi m-am dus în Austria, reparam copiatoare, făceam foarte mulți bani atunci – era bine. Apoi am lucrat în club, iar la un moment dat l-am și administrat. E în CV-ul meu de-o viață, dintotdeauna. Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul doi m-am apucat de muncă, ca să mă întrețin, în anul 3 alesesem specializarea roboți industriali, dar nu am mai terminat.”

Facultatea de Automatică nu a avut niciodată specializarea „Roboți industriali”, care există doar la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică.

Între 1995 și 1999, Moșteanu a lucrat ca Executive Manager la clubul Texas Express și ca agent de vânzări pentru Canon Service/Messner GMBH. În paralel, a urmat cursuri la universitățile private Bioterra și Athenaeum, ambele în domeniul managemen: „M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.”

Ministrul a explicat și de ce nu a efectuat armata obligatorie: „Am lălăit-o cu școala. Eu, fiind student, puteam să fac armata la finalul facultății și spre 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face.”

Legea nr. 99/1990 prevedea că absolvenții de liceu admiși la învățământul superior îndeplinesc serviciul militar după terminarea studiilor, cu termen redus de șase luni, și nu puteau alege momentul. Moșteanu a terminat studiile efectiv în 2015, după 23 de ani, deci ar fi scăpat de încorporare chiar dacă armata nu era desființată.

În 2015, anul finalizării licenței, Moșteanu intră în USR și începe cariera politică. „În primii ani de politică, am vrut să înțeleg mai multe despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Asta m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy, Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat. M-am înscris la master în baza diplomei de licență.”