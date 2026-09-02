Meseria neobișnuită din care se câștigă peste 500 de euro în două ore

Meseria neobișnuită practicată de britanicul Sean Tookey, în vârstă de 31 de ani, din Harlow, Essex, i-a adus venituri suficient de mari pentru a-și cumpăra prima casă. El a început să curețe morminte în mai 2023, iar pentru o lucrare care poate dura până la două ore încasează între 178 și 535 de euro, relatează Blic.

Sean Tookey lucrează în continuare ca tăietor de lemne, însă această meserie secundară i-a oferit o sursă importantă de venit și mai multă siguranță financiară. Banii câștigați din curățarea mormintelor l-au ajutat să economisească, iar la sfârșitul anului 2024 a reușit să cumpere o casă pentru familia sa.

Activitatea lui Sean Tookey presupune curățarea în profunzime a pietrelor funerare, vopsirea literelor și amplasarea pietrișului decorativ în jurul locului de veci. Prețul serviciilor variază între 178 și 535 de euro, în funcție de amploarea lucrării.

O intervenție poate dura până la două ore, iar britanicul se poate ocupa într-o singură zi de două până la patru morminte.

În puțin peste un an de când a început această meserie, Tookey a curățat peste 300 de morminte.

Cei mai mulți clienți ajung la Sean Tookey prin intermediul rețelelor de socializare. Activitatea sa a atras atenția online, iar recomandările primite de la familiile mulțumite l-au ajutat să își dezvolte treptat afacerea.

Ideea a apărut inițial ca o modalitate de a câștiga bani în plus, însă meseria s-a transformat rapid într-o sursă consistentă de venit.

Datorită banilor obținuți, britanicul a reușit să nu mai plătească chirie și să strângă suma necesară pentru cumpărarea unei locuințe. Cu toate acestea, curățarea mormintelor a rămas o activitate secundară, Sean Tookey continuând să lucreze și ca tăietor de lemne.

Pentru britanic, această meserie nu înseamnă doar bani. Tookey spune că activitatea are și o latură emoțională, pentru că îi ajută pe cei care nu știu cum să îngrijească pietrele funerare ale membrilor familiei.

„E bine să-i ajuți pe cei care nu știu să curețe pietrele funerare ale celor dragi”, a spus el.

Sean Tookey spune că îi face plăcere să ajute familiile să păstreze memoria persoanelor decedate, iar această parte a meseriei a devenit importantă pentru el.