Meseria neobișnuită din care se câștigă peste 500 de euro în două ore
- Bianca Ion
- 2 septembrie 2026, 06:54
Meseria neobișnuită practicată de britanicul Sean Tookey, în vârstă de 31 de ani, din Harlow, Essex, i-a adus venituri suficient de mari pentru a-și cumpăra prima casă. El a început să curețe morminte în mai 2023, iar pentru o lucrare care poate dura până la două ore încasează între 178 și 535 de euro, relatează Blic.
Meseria pentru care poate încasa până la 535 de euro
Sean Tookey lucrează în continuare ca tăietor de lemne, însă această meserie secundară i-a oferit o sursă importantă de venit și mai multă siguranță financiară. Banii câștigați din curățarea mormintelor l-au ajutat să economisească, iar la sfârșitul anului 2024 a reușit să cumpere o casă pentru familia sa.
Activitatea lui Sean Tookey presupune curățarea în profunzime a pietrelor funerare, vopsirea literelor și amplasarea pietrișului decorativ în jurul locului de veci. Prețul serviciilor variază între 178 și 535 de euro, în funcție de amploarea lucrării.
O intervenție poate dura până la două ore, iar britanicul se poate ocupa într-o singură zi de două până la patru morminte.
În puțin peste un an de când a început această meserie, Tookey a curățat peste 300 de morminte.
Cum și-a găsit clienți pentru această meserie
Cei mai mulți clienți ajung la Sean Tookey prin intermediul rețelelor de socializare. Activitatea sa a atras atenția online, iar recomandările primite de la familiile mulțumite l-au ajutat să își dezvolte treptat afacerea.
Ideea a apărut inițial ca o modalitate de a câștiga bani în plus, însă meseria s-a transformat rapid într-o sursă consistentă de venit.
Datorită banilor obținuți, britanicul a reușit să nu mai plătească chirie și să strângă suma necesară pentru cumpărarea unei locuințe. Cu toate acestea, curățarea mormintelor a rămas o activitate secundară, Sean Tookey continuând să lucreze și ca tăietor de lemne.
Meseria are și o componentă emoțională
Pentru britanic, această meserie nu înseamnă doar bani. Tookey spune că activitatea are și o latură emoțională, pentru că îi ajută pe cei care nu știu cum să îngrijească pietrele funerare ale membrilor familiei.
„E bine să-i ajuți pe cei care nu știu să curețe pietrele funerare ale celor dragi”, a spus el.
Sean Tookey spune că îi face plăcere să ajute familiile să păstreze memoria persoanelor decedate, iar această parte a meseriei a devenit importantă pentru el.