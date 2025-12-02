Crăciun cu scandal la Forest Lodge. O decizie de securitate creează confuzie totală

La începutul lunii noiembrie 2025, Prințul William şi Prințesa Kate, împreună cu cei trei copii ai lor — Prințul George, Prințesa Charlotte şi Prințul Louis — s-au mutat din reşedinţa lor, Adelaide Cottage, în Forest Lodge: o vilă georgiană cu opt dormitoare situată în apropierea celebrului parc Windsor Great Park, cu acces facil către zona şcolii copiilor.

Mutarea a venit împreună cu o serie de măsuri de securitate sporite, printre care un perimetru de protecţie extins privind intimitatea şi siguranţa familiei.

Această decizie are implicaţii directe nu doar pentru viaţa privată a membrilor familiei regale, ci şi pentru comunitatea locală — mai ales în contextul apropiatei sărbători de Crăciun.

Iar impactul acestor măsuri a devenit vizibil imediat ce a redeschis sezonul un magazin local de brad de Crăciun: The Christmas Tree Shop.

Magazinul — care își deschide de regulă activitatea la sfârşitul lunii noiembrie — funcţionează pe un teren aflat imediat lângă Forest Lodge.

În acest an însă, accesul auto către magazin nu se mai face pe ruta obişnuită, din cauza restricţiilor implementate pentru a evita circulaţia directă pe faţada reşedinţei regale.

În schimb, şoferii sunt redirecţionați pe un traseu circular, adăugând peste o milă la drumul pe care îl parcurgeau anterior. Circulaţia este semnalizată prin conuri de trafic, menite să dirijeze maşinile conform noilor reguli.

Această schimbare a creat confuzie — şi, potrivit unor locuitori, chiar situaţii periculoase:

„I-am văzut deja pe câţiva care au trecut pe partea greșită a conurilor”, a declarat unul dintre ei pentru publicaţia care a relatat evenimentul.

Pe lângă modificarea rutei de acces, doi ofiţeri „în civil” ar fi patrulat parcarea magazinului în zilele de deschidere, pentru a descuraja orice tentativă de a se apropia de incinta reşedinţei.

„O maşină era parcată şi cu motorul pornit ambele zile, cu ceea ce păreau doi ofiţeri în civilian în interior — pare că se asigurau că nimeni nu intră în terenul Lodge-ului”, a afirmat un alt locuitor.

Pentru unii dintre vizitatori, o simplă plimbare pentru a lua brad de Crăciun s-a transformat în scurt timp într-o ocolire, supraveghere și frică de potențiale amenzi — un contrast evident faţă de tradiţia anilor precedenţi, când magazinul era deosebit de accesibil.

Acest episod nu este singular: relocarea la Forest Lodge a impus mai multe schimbări care afectează comunitatea locală.

În septembrie 2025, accesul public prin poarta Cranbourne Gate — pe care locuitorii o foloseau de ani de zile pentru a intra în Windsor Great Park — a fost suspendat definitiv, iar parcul auto din zonă a fost închis.

Decizia a stârnit nemulţumire, mai ales de la cetăţeni care plăteau anual o taxă pentru a folosi acea intrare.

Noile reguli sunt parte din desemnarea oficială a zonei ca proprietate aparţinând Coroanei, cu reglementări speciale privind securitatea. În acest context, accesul a fost restricţionat nu doar pentru traficul auto, ci și pentru acces pietonal — unele porţiuni din parc devin inaccesibile publicului.

Pentru mulți locuitori, acest lucru înseamnă pierderea unor trasee de plimbare — pentru ei și animalele de companie — utilizate de decenii. Unii spun că, după ani de mers regulat pe aceste căi, trebuie acum să facă drumuri mai lungi pentru a găsi alternative.

Relocarea familiei regale la Forest Lodge — decizie ce reflectă dorinţa lor de un „nou început” — are efecte concrete pentru comunitatea din jur.

În timp ce siguranța și intimitatea membrilor familiei pot justifica unele măsuri, schimbările subite în modul de acces la magazine sau la spații verzi comune pun sub presiune obiceiurile și convenienţele locuitorilor.

Cumpărătorii de brazi nu mai pot merge direct la magazin, iar simpla alegere a bradului pentru sărbători se poate transforma într-o provocare logistică.

Utilizatorii parcului — plimbători, proprietari de câini — trebuie să regândească rute sau să caute alte opțiuni mai îndepărtate.

Rămân, însă, întrebări privind durata acestor restricţii: dacă devierea spre magazin este temporară sau va deveni o regulă permanentă; dar și dacă accesul la spațiile verzi va putea fi restabilit în vreun fel, într-o formă adaptată la securitatea reşedinţei regale.