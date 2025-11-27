Secretul stilului Prințesei Charlotte. Paltonul cu care a cucerit inima tuturor

Prințesa Charlotte este urmărită cu atenţie şi admiraţie, iar un detaliu vestimentar captează anual privirile fanilor: paltonul burgundy semnat de brandul britanic Trotters, potrivit publicației Marie Claire.

Acesta a fost purtat fiica Prințesei Kate la fiecare serviciu caritabil de colinde din sezonul sărbătorilor.

Potrivit declaraţiei fondatoarei brandului, Sophie Mirman, această alegere repetitivă reflectă nu doar gustul pentru eleganţă clasică, ci şi calitatea piesei vestimentare.

Paltonul respectiv, realizat 100 % din lână, cu guler de catifea, buzunare aplicate şi nasturi îmbrăcați în catifea, a fost primul purtat de Charlotte la concertul caritabil „Împreună de Crăciun” organizat de mama ei în decembrie 2022. Atunci, întreaga familie regală a adoptat o schemă cromatică burgundy–navy.

În decembrie 2023, la ediţia următoare a concertului caritabil, Charlotte a ales din nou acelaşi palton. Deşi mama ei a purtat un palton alb, fiica sa a rămas fidelă piesei Trotters, demonstrând că aceasta devenise o alegere de referinţă pentru evenimente festive.

La concertul din 2024, paltonul s‑a remarcat încă o dată — pentru al treilea sezon consecutiv. Din fotografii reiese că paltonul ar fi într‑o mărime mai mare, cu tiv uşor alungit în comparaţie cu anul precedent, semn că piesa a fost păstrată pentru a fi refolosită.

Într‑un interviu acordat revistei de modă internaţionale, Sophie Mirman şi‑a exprimat mândria pentru faptul că una dintre tinerele reprezentante ale familiei regale a continuat să poarte paltonul creat de echipa ei:

„Momentul meu preferat este cel în care Prințesa Charlotte a purtat haina noastră de catifea bordo cu guler, asortată cu mama ei, Prințesa de Wales, la slujba de colinde de Crăciun.”, a declarat Mirman.

Ea a adăugat că este ideal că acelaşi palton a încăput şi în următorii ani:

„Și a purtat aceeași haină timp de doi ani, ceea ce este minunat, și tot i se potrivea, ceea ce este și mai bine.”

Designerul a explicat că succesul Trotters în rândul familiei regale are la bază consistența: piese „contemporane, dar clasice”, cu o calitate a materialelor ridicată, fără inscripţii evidente sau culori stridente. „Nu preferăm sloganuri mari sau culori îndrăznețe. Este un stil clasic cu o notă aparte.”, a mai spus Sophie Mirman.

De asemenea, Mirman a precizat că brandul este un business de familie, cu tradiţie în vestimentaţia regală, iar faptul că generaţii succesive din acelaşi neam regesc aleg creaţiile Trotters este pentru ea o realizare importantă.

Cea mai recentă apariţie a paltonului la concertul „Together at Christmas” a stârnit reacţii largi în presa de modă. Un articol publicat de o publicaţie britanică îl menţiona explicit: „Fetița de nouă ani a purtat paltonul ei vișiniu Trotters Heritage Classic, care încă poate fi cumpărat pentru 170 de lire sterline.”

Pe site‑ul dedicat stilului Prințesei Charlotte, este notat că paltonul a fost purtat la 15 decembrie 2022 (concertul de colinde), la 25 decembrie 2022 (serviciul religios de Crăciun), pe 8 decembrie 2023 (concert de colinde) și 6 decembrie 2024 (ultimul concert de colinde).

Acest pattern vestimentar consecvent sugerează că piesa Trotters a devenit o alegere preferată pentru momente festive — un element clasic, confortabil și potrivit pentru ceremoniile oficiale de iarnă ale familiei regale.

Cu ocazia următorului concert „Împreună de Crăciun”, prevăzut pentru 5 decembrie 2025, fanii stilului regal așteaptă cu interes să vadă ce va purta din nou Prințesa Charlotte.

Designerii, jurnaliștii de modă și admiratorii fashion regesc speculează: va fi din nou același palton burgundy — o declarație discretă de eleganță și continuitate — sau va opta pentru altă piesă, semn că își dezvoltă propriul stil?

Indiferent de alegere, ceea ce rămâne clar este că paltonul Trotters a devenit un simbol al stilului clasic, discret, dar cu semnificaţie — un detaliu de garderobă care reflectă o tradiție de lungă durată în vestimentaţia regală.