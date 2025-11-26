Meghan Markle, în centrul unui nou scandal. A fost acuzată că a furat o rochie de 1.300 de lire

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a respins ferm acuzațiile conform cărora ar fi păstrat fără permisiune o rochie de designer purtată într-un photoshoot de profil înalt.

Rochia în cauză este o creație Galvan Ushaia, verde smarald, evaluată la 1.293 de lire sterline ($1.695), pe care Markle a purtat-o și în trailerul pentru viitorul său special de Crăciun de pe Netflix, With Love, Meghan: Holiday Celebration.

Acuzațiile anonime au reapărut recent în presa americană, după ce New York Post a reluat informațiile conform cărora ducesa ar fi „sustras” rochia de la photoshoot-ul realizat pentru Variety.

Într-un episod din podcastul Heretics, jurnalista Vanessa Grigoriadis a reluat afirmațiile biografului regal Tom Bower din 2022, potrivit cărora la un photoshoot cu un magazin canadian în 2016 au rămas nereturnate unele articole de îmbrăcăminte.

Grigoriadis a declarat:

„Tom Bower a anunțatcă la un photoshoot Reitman, Meghan făcea shoot-ul și totul era bine. Photoshoot-urile, celebritățile sau persoanele importante nu sunt, în mod normal, presupuse să ia hainele pe care le poartă acasă. Totuși, echipa a fost surprinsă că o pereche de pantofi cu toc înalt nu a fost returnată.”

Reprezentantul oficial al lui Meghan Markle a transmis pentru Daily Express:

„Sugestia că vreun obiect ar fi fost luat fără cunoștința și acordul complet al stiliștilor de pe set sau al echipelor respective este nu doar categoric falsă, dar și extrem de defăimătoare. Orice obiect păstrat a fost făcut în totală transparență și în conformitate cu prevederile contractuale.”

Surse din industria modei au confirmat că este practică obișnuită ca personalitățile publice sau membrii familiei regale să păstreze anumite articole după photoshoot-uri, pentru a evita vânzarea sau licitarea neautorizată a acestora.

„Este atât obișnuit, cât și prudent ca anumite articole să fie păstrate, pentru a preveni ca oamenii să liciteze articole asociate vedetelor, în special membrilor Casei Regale, pentru sume mari”, a precizat o sursă.

Deși Meghan Markle și Prințul Harry și-au pierdut statutul de membri activi ai familiei regale în 2020, cei doi rămân membri ai Familiei Regale.

Harry se află pe locul cinci în linia de succesiune, iar cuplul și-a păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex, însă nu le pot folosi în scopuri comerciale.

Serialul special de Crăciun al lui Meghan Markle urmează să fie lansat luna viitoare pe Netflix, iar apariția rochiei Galvan Ushaia în trailer a atras atenția fanilor și a presei internaționale, reluând discuțiile despre presupusa păstrare a obiectelor de la photoshoot.

Page Six și alte publicații au observat că Meghan poartă aceeași rochie atât în photoshoot-ul original, cât și în trailerul promoțional.

Un reprezentant neidentificat din domeniul modei a declarat că ducesa „a luat rochia de la shoot fără să ceară permisiunea”.

În ciuda acuzațiilor, echipa lui Meghan a subliniat că păstrarea obiectelor a avut loc cu acordul complet al echipelor implicate.

Variety Magazine a refuzat să comenteze, iar Galvan Ushaia a fost contactată pentru declarații.