Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun

Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de CrăciunMeghan Markle. Sursă foto: Facebook/ Meghan, Duchess of Sussex
Seria Netflix „With Love, Meghan”, în care Ducesa de Sussex, Meghan Markle, poartă discuții cu invitați celebri în timp ce gătește, se află sub semnul întrebării.

Platforma de streaming ar putea decide să anuleze programul înainte de sfârșitul acestui an, pe fondul estimărilor privind scăderea audienței.

„With Love, Meghan” de Crăciun, test pentru viitorul seriei

Ultimul episod al seriei, un special de sărbători, este programat să fie difuzat în săptămânile următoare.

După această difuzare, există posibilitatea ca Netflix să retragă complet seria.

Potrivit bookmakerilor, șansele ca programul să fie anulat după episodul de Crăciun sunt cotate la 6/4, iar audiența specialului este estimată la 5/4, ceea ce ar reprezenta un nivel record scăzut pentru întreaga serie.

Darragh Harbinson, purtător de cuvânt al Esports Bets, a explicat:

„Specialul de Crăciun va fi un fel de test pentru «With Love, Meghan», după ce seria a fost supusă unui control atent din partea criticilor pe parcursul acestui an.

Șansele indică o audiență mai redusă decât în episoadele anterioare și există o probabilitate de 6/4 ca programul să fie anulat dacă Netflix consideră că cifrele nu sunt satisfăcătoare.”

Revenirea la actorie a lui Meghan Markle

Pe lângă incertitudinea seriei, Meghan Markle a fost observată revenind în actorie.

După opt ani de la retragerea sa din această industrie, ea a fost confirmată în distribuția filmului „Close Personal Friends”, produs de Amazon MGM Studios, unde va interpreta propriul rol.

Ryan McCormick, expert în relații publice, a declarat pentru Express US:

„Ceea ce ar putea transforma această revenire într-o criză de reputație este dacă interpretarea ei va păli semnificativ în comparație cu co-actorii, până la punctul în care va părea că sunt două filme diferite.”

Totuși, McCormick a adăugat:

„Un rol scurt, dar de impact, poate fi foarte pozitiv pentru Meghan Markle, mai ales dacă filmul este apreciat de critici.

Momentul actual este favorabil, având în vedere că octombrie 2025 a marcat cea mai scăzută performanță la box office-ul din SUA în ultimii 27 de ani, iar studiourile experimentează mai mult cu distribuțiile, iar publicul este deschis la narațiuni noi.”

Perspectivele seriei „With Love, Meghan”

Viitorul seriei „With Love, Meghan” rămâne incert, iar specialul de Crăciun va fi un indicator important pentru decizia Netflix.

În paralel, revenirea lui Meghan în actorie ar putea reprezenta o oportunitate de consolidare a imaginii sale profesionale, în funcție de primirea rolului și a producției.

Proiecte speciale